Mistenker planlagt terrorangrep i Danmark

Politiet i København og danske PST samarbeider om en koordinert aksjon onsdag.

I en kort pressemelding opplyser politiet at de sammen med PET har igangsatt en omfattende og koordinert aksjon flere steder i Danmark.

De skriver at bakgrunnen for aksjonen er mistanke om forberedelse av terrorangrep med et militant, islamistisk motiv.

Politiet varsler pressemøte klokken 17.

Ifølge EkstraBladet har politiet gjennomført ransaking av studentboliger og tilknyttede boder i Aalborg. Ifølge deres kilder pågår også en aksjon i Husum nordvest for København.

Avisen skriver i 16-tiden at de på daværende tidspunkt også vet det har vært aksjoner på Fyn og Midt- og Vestjylland.

Danmarks Radio skriver at politiet først bekreftet at de ledet en større aksjon flere steder i landet rundt 14.45 onsdag.

Politiet opplyste på Twitter at det «foretas pågripelser flere steder i landet», men har så langt ikke oppgitt hvor mange som er pågrepet eller hva de eventuelle terrormålene er.

