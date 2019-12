Virginia Roberts Giuffre: – Dette er ikke bare en snuskete sexhistorie

Virginia Roberts Giuffre (35) forteller til BBC om da hun som 17-åring angivelig ble betalt for å ha sex med prins Andrew (59).

– Jeg ber det britiske folk om å stå ved min side og hjelpe meg å kjempe denne kampen, å ikke akseptere dette. Dette er ikke bare en snuskete sexfortelling, dette er historien om menneskehandel, om misbruk og deres kongelige, sier hun og sikter til det britiske kongehuset.

Amerikanske Virginia Giuffre ber også britene «godta det som skjedde med henne» og ikke tro på «tåpelige unnskyldninger» fra prinsens krets i intervjuet sendt på BBC Panorama i kveld.

– Jeg synes det var så ekkelt, men jeg visste jeg måtte gjøre ham fornøyd for det var det Jeffrey og Ghislaine forventet av meg, forteller Giuffre.

I intervjuet, kalt «The Prince and the Epstein Scandal», forteller kvinnen om da hun som 17-åring angivelig ble betalt av nå avdøde Jeffrey Epstein for å ha sex med den britiske prinsen.

– Jeg satt der på sengen, vettskremt. Jeg følte meg så skitten. Det var forferdelig, sier kvinnen til BBC.

Giuffre fortalte at hun danset med prins Andrew på en nattklubb i London i mars 2001.

– Han er den verste danseren jeg har sett i mitt liv. Det var forferdelig. Måten han svettet over hele meg. Det regnet overalt.

Etter det skal Epsteins daværende kjæreste, Ghislaine Maxwell, ha gitt Giuffre instruksjoner om å ha sex med prinsen.

– «Du må gjøre for Andrew det du gjør for Jeffrey», sa hun. Jeg ble kvalm. Jeg forventet ikke noe sånt av en kongelig, av en som folk ser opp til, forteller Giuffre til BBC.

Prins Andrew avviser alle anklager

Prins Andrew har kategorisk avvist alle anklagene fra Giuffre.

– Jeg har ingen erindring av å ha møtt denne kvinnen, overhodet ingen, sa 59-åringen til BBC i midten av november.

I intervjuet med den britiske kringkasteren svarte også prins Andrew på anklagene som Virginia Giuffre rettet mot ham i et vitnemål i 2016. Kvinnen hevdet hun var et av Epsteins ofre, og har sagt i et vitnemål at hun hadde sex med prins Andrew da hun var mindreårig.

Buckingham Palace har avvist denne anklagen gjentatte ganger.

Også prinsen nektet konsekvent for at han noensinne hadde hatt seksuell kontakt med kvinnen. Han hevdet at han umulig kunne ha svettet, på grunn av en medisinsk tilstand på den tiden. Han sa også i det samme intervjuet at bildet som viser de to sammen i et hus i London fra 2001 kunne være falskt eller manipulert.

Giuffre avviser på sin side at fotografiet, som viser prinsen med armen rundt livet hennes, kan ha blitt manipulert.

– Folk på innsiden vil fortsette å komme med disse tåpelige unnskyldningene som at armen hans ble forlenget eller at bildet ble manipulert, sier hun til BBC.

– Jeg kaller dette BS (bullshit). Han vet hva som skjedde, jeg vet hva som skjedde. Og det er bare én av oss som snakker sant, sier Giuffre videre.

Tok selvkritikk

Etter prinsens intervju i november, tok han selvkritikk på at han burde ha avsluttet vennskapet sitt med Epstein etter at den tidligere kapitalforvalteren ble dømt i 2008 for å utnytte kvinner til seksuelle tjenester:

– Jeg straffer meg selv for det hver dag, fordi det er noe et medlem av en kongefamilie ikke skal gjøre. Vi prøver å opprettholde de høyeste standarder og praksis. Jeg har sviktet, så enkelt som det.

Britisk presse ga prins Andrew hard medfart etter forsøket på å gjendrive anklagene om at han hadde hatt sex med et offer for menneskehandel. Han ble kort tid etter fratatt alle sine kongelige plikter.

Prins Andrew er dronning Elizabeths andre sønn og den 8. i arverekken til den britiske tronen.

GIUFFRE: I et intervju med BBC forteller kvinnen om tiden hvor hun skal ha blitt tvunget av Jeffrey Epstein til å ha sex med britiske prins Andrew. Foto: BBC Panorama

Funnet død

Epstein ble 10. august funnet død i fengselet, siktet for menneskehandel, samt seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han var tidligere dømt for seksuelle overgrep. Rettsmedisineren fastslo senere at han begikk selvmord.

Epsteins omgangskrets inkluderte i mange år kjendiser, politikere og andre kjendiser, blant dem Bill Clinton, Donald Trump og som nevnt prins Andrew.

Epstein-saken fikk ny aktualitet i Norge i dag, i forbindelse med DNs avsløring om at Kronprinsesse Mette-Marit skal ha møtt milliardæren flere ganger. Møtene fant sted mellom 2011 og 2013 – flere år etter at han var dømt for menneskehandel og overgrep.

