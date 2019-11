GÅR HARDT UT: Sacha Baron Cohen la ikke skjul på hva han mener om Facebook og andre teknologigiganter. Foto: VALERIE MACON / AFP

Sacha Baron Cohen fyrer løs mot Facebook: – Ville ha latt Hitler kjøpe annonser

Den kjente skuespilleren er nådeløs i sin kritikk av nettsamfunnet. – De vil kjøre en hvilken som helst «politisk» annonse, selv om det er løgn.

Nå nettopp

Teknologigigantene Facebook, Twitter, YouTube og Google fikk gjennomgå da Baron Cohen torsdag talte under den årlige hat- og antisemittismekonferanse til Anti-Defamation League (ADL) i New York.

Talen ble holdt i forbindelse med at den britiske skuespilleren og komikeren ble tildelt organisasjonens pris for internasjonalt lederskap.

– Hatkriminaliteten øker, og det samme gjør dødelige angrep mot religiøse minoriteter. (...) Alt hatet og volden muliggjøres av en håndfull Internett-selskaper som utgjør den største propagandamaskinen gjennom tidende, sa Baron Cohen ifølge The Guardian.

– Løgn spres raskere enn sannhet

Skuespilleren er spesielt kritisk til algoritmene, som han mener bidrar til å spre innhold som fremkaller frykt og raseri.

Han viste for eksempel til at Youtube, nettopp som en følge av algoritmer, har anbefalt brukere videoer fra ytre høyre-konspirasjonsteoretikeren Alex Jones flere milliarder ganger. Innholdet ble imidlertid fjernet fra flere plattformer høsten 2018.

– Studier har vist at løgn spres raskere enn sannhet. Som en overskrift ordla det, bare tenk på hva Goebbels (Hitlers propagandaminister, journ. anm.) kunne ha gjort med Facebook, sa Baron Cohen ifølge The Guardian og utdypet:

– Hvis du betaler dem, vil Facebook kjøre hvilken som helst «politisk» annonse for deg, selv om det er løgn.

les også Amnesty: Google og Facebook truer menneskerettighetene

Baron Cohen mener det er behov for strengere regulering av teknologigigantene. Han foreslår også å innføre et regelverk som legger føringer for selskapenes praksis – slik som det pressen forholder seg til.

– Internett-selskaper kan nå bli holdt ansvarlige for pedofile som bruker sidene deres til å lokke barn. Jeg synes vi bør holde disse selskapene ansvarlige for personer som bruker plattformene deres til å oppfordre til massedrap av barn på bakgrunn av deres etniske opprinnelse eller religion.

les også NBC: Facebook brukte brukerdata som forhandlingskort

En talsperson for Facebook svarer at Baron Cohen skaper et uriktig bilde av selskapets retningslinjer.

– Hatefulle ytringer er faktisk forbudt på vår plattform. Vi utestenger brukere som oppfordrer til vold og vi fjerner alle som støtter eller hyller dem. Ingen – inkludert politikere – kan oppfordre til eller reklamere for hat, vold eller massemord på Facebook, svarer selskapet ifølge The Guardian.

Vil ikke faktasjekke politisk reklame

Debatten i USA har rast etter at Facebook-sjef Mark Zuckerberg i høst uttalte at selskapet ikke skal forby politisk reklame, slik Twitter senere besluttet å gjøre.

De kommer heller ikke til å faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat, noe som har skapt bekymringer for hvordan det vil kunne påvirke det kommende presidentvalget.

– Hvis Facebook hadde eksistert på 1930-tallet, ville selskapet ha latt Hitler publisere trettisekunders annonser om hans «løsning» på «det jødiske problemet», sa Baron Cohen under konferansen.

Zuckerberg har imidlertid uttalt at han ikke mener det er riktig for demokratiet at private selskaper skal sensurere politikere eller nyheter. Han mener det vil bryte med selskapets sentrale verdier; ytringsfrihet og åpenhet.

Ifølge New York Times, som siterer ikke navngitte kilder i selskapet, pågår det nå en diskusjon rundt retningslinjene for politisk reklame på Facebook. Avisen skriver at diskusjonen blant annet dreier seg om målrettet reklame mot avgrensede brukergrupper.

Publisert: 24.11.19 kl. 04:34

