EKSPLOSJON: Røyk stiger fra en bygning i Kabul rammet av en eksplosjon onsdag. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / X02863

Eksplosjoner og bilbomber i Kabul

Det fryktes at flere er såret eller drept i eksplosjoner i Afghanistans hovedstad Kabul. Det er også hørt skyting i byen.

Politiet bekrefter at det har vært en eksplosjon. Vitner forteller om både flere eksplosjoner og skyting.

Nyhetsbyrået AP siterer ikke navngitte offisielle kilder på at en større eksplosjon skal ha gått av ved justisministerens kontor i Kabul .

Mye røyk stiger fra området, og sporadisk skyting kan høres.

Noe senere eksploderte flere bilbomber ved kontorene til utenlandske bistandsorganisasjoner.

Det eksploderte i nærheten av statsadvokatens kontor i Kabul onsdag. Foto: Rahmat Gul / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge den afghanske avisen Tolo News skal en talsperson for innenriksdepartementet ha opplyst at det er et pågående angrep ved den frivillige organisasjonen Counterpart International, en global organisasjon med hovedsete i USA.

Mirzahussain Sadid, et vitne som oppholder seg i området, sier til nyhetsbyrået DPA at han har hørt tre eksplosjoner og skyting, og at det ryker fra en bygning.

Taliban har tidligere stått bak en rekke angrep i Kabul. Også IS' afghanske fløy har utført flere blodige angrep mot sivile i hovedstaden.

EKSPLOSJON OG SKYTING: Sporadisk skyting kan høres fra området der det onsdag gikk av en eksplosjon i Kabul. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / X02863

Publisert: 08.05.19 kl. 09:55 Oppdatert: 08.05.19 kl. 10:28