I FLAMMER: Brannmannskapene jobbet mot klokken for å slukke brannen i Notre-Dame mandag. Foto: Benoit Moser for Brigade de Sapeurs-Pompiers (BSPP)

Le Parisien: Datafeil kostet brannvesenet dyrebar tid

Da brannmannskapene ankom stedet så de ikke tegn til brann. 25 minutter senere sto flammene flere meter opp fra taket.

Nå nettopp







Den første brannalarmen gikk klokken 18.20 mandag kveld, men brannvesenet klarte ikke å finne frem til flammene på grunn av en datafeil, skriver den franske avisen Le Parisien.

Spesial: Slik var dramaet i Notre-Dame

Da brannmannskapene ankom Notre-Dame fant de ingen tegn til brann, sa talsperson for den franske påtalemyndigheten, Rèmy Heitz tirsdag, ifølge New York Times.

les også 30 personer avhørt etter brannen i Notre-Dame

Nesten en halv time senere gikk den andre brannalarmen, da sto flammene tre meter opp fra taket.

Ifølge Le Parisien førte en datafeil til at alarmen viste at det brant et annet sted inne i katedralen.

Se også: Brannvesenets egne bilder fra Notre-Dame

Hva som er årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

Flere medier skriver at brannen skal ha startet i loftet. Brannen spredte seg raskt fra loftet og videre på tvers av taket. Flammene slukte takets ikoniske treramme, som er mer enn 100 meter lang og kalles «skogen». Nesten en time etter at brannen brøt ut, kollapset det 93 meter høye hovedspiret.

Se video fra da spiret kollapset. Teksten fortsetter etter videoen:

Ifølge the New York Times var det hverken installert brannvegger eller et sprinkelsystem i katedralen. Leder for Paris historique, Pierre Housieaux, sier til avisen at det har vært et bevisst valg at det ikke skulle installere noen form for elektronisk på innsiden av «skogen», da dette kunne medføre en risiko for støttebjelkene til det utsmykkede blytaket.

Forsikringsforbundet: Notre-Dame var ikke forsikret

Mer enn 400 brannfolk deltok i den over ni timers lange kampen mot flammene. To politibetjenter og en brannmann fikk mindre skader, opplyser brannvesenet i Paris på Twitter.

Rundt klokken 10 tirsdag formiddag, opplyser brannvesenet at brannen er fullstendig slukket. Frankrikes president Emmanuel Macron hyller brannmannskapene da han talte til folket tirsdag kveld. Da sa han at Notre-Dame skal være gjenreist innen fem år.

Publisert: 17.04.19 kl. 18:38