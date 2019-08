HASTIGHET: Jessica Combs døde under et forsøk på å slå sin egen hastighetsrekord. Her fra TV-programmet Overhaulin' i 2012 Foto: FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hyller avdød motorsportutøver

Venner, familie og kolleger av den amerikanske motorsportutøveren Jessica Combs beskriver henne som «briljant», «elskverdig» og en «råtass».

Det var tirsdag ettermiddag lokal tid at den amerikanske motorsportutøveren og TV-personligheten Jessica «Jessi» Combs døde i en ulykke under et rekordforsøk i Oregon.

Combs skulle prøve å slå sin egen hastighetsrekord med en såkalt jetbil. Under forsøket krasjet bilen, og Combs døde. Det er fortsatt uklart hva årsaken til ulykken er.

– Aldri blitt elsket så mye

Combs, som blant annet var med i det populære TV-programmet Mythbusters, var høyt elsket, skal man tolke responsen fra kolleger og venner.

Terry Madden, som var med i teamet rundt Combs, skriver på Instagram at han ikke har det bra.

«Jeg har aldri elsket, eller blitt elsket av noen så høyt som Jessica Combs», skriver han.

I innlegget kommer det fram at han var den første på ulykkesstedet.

«Tro meg, vi gjorde alt som er mulig for å redde henne!»

– Briljant

Adam Savage, som jobbet med Combs i Mythbusters, tok til Twitter for å uttrykke sin sorg:

«Jeg er så trist over at Jessi Combs er død. Hun var en briljant og fantastisk bygger, ingeniør, fører, fabrikant og vitenskapsformidler, og strevde hver dag for å oppmuntre andre til å følge hennes eksempel.»

Combs ble en del av Mythbusters i programmets syvende sesong. Ifølge NPR trådte hun inn som vikar for programleder Kari Byron, som var i mammapermisjon.

«Så lei for å høre om Jessi. Hun var en råtass.», skriver Byron selv på Twitter.

TRIST: Blant de som sørger over Jessica Combs bortgang er hennes tidligere Mythbusters-kollega Adam Savage. Foto: Chelsea Purgahn / The Daily Texan

Starter stiftelse

I en uttalelse, som er sitert av NPR, opplyser familien at det vil startes en stiftelse for å videreføre Combs arbeid med å «styrke kvinner og unge jenter» til å følge ambisjonene sine.

«Jessis viktigste drøm var å bli den raskeste kvinnen på jorden, en drøm hun har hatt siden 2012. Combs var en av de sjeldne drømmerne med motet til å gjøre muligheter til virkelighet, og hun forlot denne jorda kjørende raskere enn noen annen kvinne i historien», heter det i uttalelsen.

Publisert: 30.08.19 kl. 09:08







