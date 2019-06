SNART VALGKAMP: Donald Trump under et møte i Det hvite hus onsdag. Foto: ZACH GIBSON / EPA

Trump: Ville likt å få informasjon om en valgmotstander

I et intervju med ABC News sier USAs president at «det ikke er noe galt i å lytte» om en fremmed makt kommer med informasjon om en valgmotstander.

Uttalelsene kommer som svar på journalistens spørsmål om hvorvidt Trumps kampanje ville akseptert slik informasjon fra fremmede makter før valget i 2020, eller om de ville utlevert den til FBI.

– Jeg tror kanskje du ville gjort begge deler. Jeg tror du ville lyttet, det er ikke noe galt i å lytte, sier Donald Trump i intervjuet, og legger til:

– Hvis noen ringer fra et land, Norge, og sier «vi har informasjon om motstanderen din» – åh, det tror jeg jeg ville ha likt å hørt.

Hvorfor presidenten valgte å bruke akkurat Norge som eksempel, går han ikke nærmere inn på.

Under ABC-intervjuet sier Trump også at tilbud om slik informasjon fra utenlandske myndigheter ikke nødvendigvis vil være innblanding i det amerikanske valget.

– Det er ikke innblanding, de har informasjon – jeg tror jeg ville tatt den, sier Trump i intervjuet, og sier det handler om å gjøre research om sin politiske motstander – noe alle gjør.

Lederen i justiskomiteen i Representantenes hus Jerry Nadler skriver på Twitter at han er sjokkert over at den amerikanske presidenten sier at han er villig til å sette seg i gjeld til utenlandske myndigheter:

I intervjuet sier Donald Trump også at han er uenig med FBI-direktør Christopher Wray, skriver Reuters. Wray har nemlig vært tydelig på at politiske kampanjer må kontakte byrået om de blir kontaktet på en måte som virker mistenkelig av utenlandske myndigheter.

– FBI-sjefen tar feil, sier Trump, men legger til at han kanskje ville gått til FBI dersom han trodde at noe var galt.

Trumps uttalelser kommer samme dag som hans eldste sønn, Donald Trump Jr. vitnet for senatets etterretningskomité for andre gang. Her måtte han svare på spørsmål om et mye omtalt møte med en russisk advokat i New York i 2016 – hvor han nettopp skal ha blitt forespeilet dokumenter som ville sverte Hillary Clinton og styrke Trumps vinnersjanser i valget.

Trump jr. hevder at det aldri kom noe ut av dette møtet og at han heller aldri fortalte faren om det, skriver NTB.

I SENATET: Donald Trump jr. møtte pressen etter at han vitnet for etterretningskomiteen i Senatet onsdag. Foto: AP

ABC spør også Donald Trump om hans kampanje burde ha fortalt FBI om Russlands «drittpakke»-tilbud. Trumps svar er dette: «Om noen kommer til deg med informasjon om motstanderen din, ville du ringt FBI?»

Donald Trump-leiren granskes av kongressen for anklager om russisk påvirkning under forrige valg, i 2016. Spesialetterforsker Robert Mueller konkluderte i sin rapport med at det ikke er dokumentasjon på noe bevisst samarbeid mellom Trumps valgkampmedarbeidere og Russland, men at Russland definitivt forsøkte å påvirke valget.

