Nesten 200 nordmenn stoppet i Tyskland

Over 100 sportsbiler har blitt stoppet på Autobanen etter mistanke om et ulovlig billøp. Ifølge tyske medier skal flere av de involverte ha holdt en hastighet på rundt 250 kilometer i timen.

En gruppe med sportsbiler har blitt stoppet av politiet på autobanen i Tyskland .

VG har blitt kontaktet av flere nordmenn som er der, og som forteller at det er snakk om et billøp kalt Eurorally hvor mange nordmenn deltar. Løpet startet i Oslo i går, og skal etter planen ende i Praha.

En annen nordmann VG har snakket med sier at det ikke er snakk om et billøp, men en tur for bilentusiaster.

Advokat Olav Sylte sier til VG at han har vært i kontakt med flere av de involverte nordmennene.

– Slik jeg har forstått det har de blitt stoppet på grunn hastighet og måten kjøringen har fremstått. Det skal også være snakk om at det skal være et ulovlig billøp på Autobanen. Sånne billøp skal være godkjente på forhånd, noe det ikke var, sier Sylte.

Tysk politi driver nå og inndrar bilene og mobiltelefonene til de involverte. VG har fått bildet tilsendt av advokat Olav Sylte som har fått bildet fra en av hans klienter. Sylte har på veiene av sin klient gitt VG tillatelse til å bruke bildet i vår artikkel. Foto: Privat.

Avisen Berliner-Zeitung skriver at bilene skal ha kjørt i hastigheter på over 250 kilometer i timen, og at politiet tror det er snakk om et ulovlig billøp. Politiet har tatt flere av bilene til side.

Tysk politi driver nå og konfiskerer mobiltelefonene og bilene til de involverte.

– Det var litt dramatisk i begynnelsen. Det skal være cirka 200 nordmenn som har blitt stoppet. Jeg har blitt fortalt at det har blitt besluttet at de skal pågripes og holdes til i morgen, men jeg har ikke fått bekreftet av tysk politi at det er en pågripelse.

VG har snakket med en nordmann som deltar i løpet. Han forteller at deltagerne hadde et fellesstopp rundt klokken 13 torsdag, og at politiet da sperret innkjørselen og utkjørselen.

