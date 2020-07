MÅTTE GI TAPT: Legene på United Memorial Center kjempet iherdig for å redde livet til en coronasyk kvinne i 60-årene. Til ingen nytte. Foto: David J. Phillip/ AP

Kjemper for livet på sykehus i Texas

Tirsdag nådde USA sitt verste smittedøgn noensinne med over 60.000 nysmittede. På sykehus i Texas utkjempes det nå en kamp om liv og død.

Christina Quist

AP

Nå nettopp

Bare få uker etter at 100 mennesker deltok i ektemannens begravelse, svever enken selv nå mellom liv og død.

Oksygennivået hennes er kritisk lavt på grunn av komplikasjoner av covid-19-infeksjonen i kroppen hennes. Hjertet hennes har stoppet. Ti mennesker, alle ikledd to lag av smittevernutstyr, står rundt sykesengen hennes. To av dem har klatret over på motsatt side av sengen, en presser på brystet hennes, den andre på magen.

VG-spesial: Se oversikt over smitten i USA

Ved fotenden roper lege Joseph Varon rytmisk; en-to, en-to, en-to.

– Fortsett! skriker han.

Associated Press har vært på innsiden av United Memorial Medical Center, et lite sykehus som ligger nord i Houston, Texas. Delstaten er en av de hardest corona-rammede i USA nå.

7. juli nådde landet sitt verste smittedøgn hittil, med over 60.000 nye registrerte tilfeller. Over 10.000 av disse ble påvist i Texas. På et sykehus i Texas forsøker legene desperat å redde livet til en coronasyk kvinne i 60-årene. De lyktes ikke. Delstaten har ifølge AP gjennomsnittlig fire ganger så mange smittetilfeller hver dag nå som for en måned siden. På sykehusene har antall coronainnlagte blitt mer enn doblet de siste to ukene.

Over tre millioner amerikanere er bekreftet smittet av viruset ifølge VGs tall, og nærmere 630.000 av disse har fått påvist smitte de siste to ukene. Flere enn 131.000 er døde.

Les også: Smitten øker i Trump-land

Den kraftige smitteøkningen sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire.

Men det er ikke bare denne feiringen som får skylden.

forrige





fullskjerm neste PASIENTRUNDE: Lege Joseph Varon er på visittrunde hos sine pasienter iført dobbelt smittevernutstyr. Her snakker han med pasient Jose Tellez.

Minst ti av dem som deltok i begravelsen til enkens ektemann fikk senere symptomer på coronavirus, ifølge enkens datter, som også følte seg syk. De færreste brukte masker. Datteren sier at moren hennes fortalte at hun ønsket at de hadde vært mer forsiktige.

– Vi tok ikke hensyn som vi skulle ha gjort. Vi ble oppslukt i øyeblikket, sier datteren til AP.

Det «nye Italia»

Texas har registrert mer enn 2670 dødsfall og mer enn 200.000 smittetilfeller av coronaviruset så langt. De frykter nå at kapasiteten på sykehusene i de største byene kan bli sprengt.

les også WHO: Pandemien viser ingen tegn til å avta

Selv om de økende tallene delvis reflekterer økt testing, har Texas en positiv testrate på 13,5 prosent, mer enn dobbelt så høy som for en måned siden.

Til sammenligning har Norge de siste fem ukene hatt under 1 prosent positive prøver, og 0,28 prosent den siste uken, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

I ALL HAST: Medisinsk utstyr fraktes i full fart til et pasientrom hvor de forsøker å redde vedkommendes liv. Foto: David J. Phillip / AP

– Vi kommer til å havne i samme situasjon som Italia, som Spania, og som New York gjorde for et par måneder siden, sier Varon, styreleder ved United Memorial Medical Center, til AP.

les også Kraftig smitteøkning i USA: – Trump er nå helt på ytterkanten av det som er mentalt sunt

Han ser med bekymring på hvordan smittetallene kan bli fremover etter den nylige feiringen av USAs nasjonaldag 4. juli.

Flere tusen mennesker samlet seg for å feire, og trosset myndighetene nylig innførte begrensninger på maks ti personer samlet utendørs samt påbud med munnbind på offentlige stedet.

– Folk må se dette så de kan forstå og ikke gjøre noe dumt. Vi ser dette hver dag. Hver eneste dag, sier han til AP mens han står på rommet til den nå avdøde enken.

Sykehuskapasiteten sprenges

I rommet ved siden av enken ligger LaTanya Robinson, som puster ved hjelp av en oksygenslange gjennom nesen.

CORONASYK: LaTanya Robinson trenger hjelp for å puste etter å ha blitt smittet av coronaviruset. Foto: David J. Phillip / AP

51-åringen sier til AP at hun pleiet sin voksne sønn som var coronasyk. Senere ble både hun og mannen syke. Sønnen og ektemannen var relativt milde, men hun gikk fra å føle seg trøtt og slapp til å nærmest ikke få puste.

Robinson sier at hun tilbrakte to dager på et akuttsenter før hun ble flyttet til sykehuset, fordi det kun var ledige sykehussenger på sykehus minst to timer unna.

les også Trump på 4. juli-markering: Lover nye monumenter

Myndighetene i Texas har opplyst at det fremdeles er 12.000 ledige sykehussenger i delstaten, omtrent 23 prosent av kapasiteten. Men 51-åringens tilfelle forteller at selv om det er ledig kapasitet, er det ikke nødvendigvis plasser nok i byene hvor viruset herjer fritt.

KONDOLANSER: Lege Joseph Varon ringer en familie til en avdød pasient for å informere om budskapet. Foto: David J. Phillip / AP

På spørsmål om hva hun vil fortelle mennesker utenfor sykehuset om viruset, svarer hun:

– Den eneste tingen jeg kan gjøre er å leve for å bli et eksempel for dem. Ikke ta noe for gitt.

Press og dårlig ledelse

USA-ekspert og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Bailey, mener dårlig ledelse på flere nivåer må ta delvis skyld for situasjonen USA nå befinner seg i.

les også Over 50.000 nye coronasmittede i USA: – Vi har ikke råd til et nytt hopp etter 4. juli

– I Texas har for eksempel guvernøren den senere tiden påbudt munnbind, men det er for sent. Det er kroneksempelet på dårlig ledelse på regionalt nivå, mener Bailey.

– De som har vært minst interessert i smitteverntiltak, er de som opplever den klart største økningen nå. Det er i de fleste tilfellene republikanske delstater som ikke har vært så interessert i å stenge ned, sier hun.

ANSIKT BAK MASKEN: Bilder av de ansatte på United Memorial Medical Center henger på veggen. Bildene hjelper pasientene å vite hvem som er bak smittevernmasken. Foto: David J. Phillip / AP

Det delvis skyldes dårlig ledelse, men også press nedenfra, mener Bailey.

Hun mener presset nedenfra kommer fra personer med holdninger som ikke støtter smitteverntiltak, men også fra desperate personer som ikke har ressurser til å sitte hjemme på grunn av fattigdom.

Bør ikke vente

Hun mener pandemihåndteringen i USA styres for mye av holdninger og ideologi fremfor kunnskap, og at det er vanskelig å si hva som vil være den beste løsningen for USA nå. Men hun trekker frem at det ville ha hjulpet med god ledelse.

les også Brasils president med positiv coronatest

Spesielt trekker hun frem president Donald Trump som et eksempel på dårlig utvist ledelse, og at man ikke har hatt en forent ledelse på føderalt nivå som har bistått delstatene.

– Noen stater har lukket ned, mens andre har latt være. Delstatene har bedt om mer ressurser, men har ikke fått det. Kanskje bør guvernørene sette seg sammen og koordinere seg imellom fremfor å vente på tiltak fra føderalt nivå. Gjøre det selv, sier hun.

Publisert: 09.07.20 kl. 02:39

Mer om Coronaviruset internasjonalt USA

Fra andre aviser