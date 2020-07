TOMT: I juli måned er vanligvis Nordbysenteret i Strömstad fullstappet, men i disse dager er senteret nærmest folketomt. Foto: Harald Henden, VG

Krise i Strömstad: – Tar smellen for Sveriges corona-strategi

SVINESUND (VG) Etter at regjeringen innførte karantene for nordmenn som har vært i Sverige, har bedriftene ved grensen mistet nærmest all inntekt.

På en vanligvis tettpakket parkeringsplass utenfor Nordbysenteret ved svenskegrensen i Strömstad, er det nå svært enkelt å finne parkeringsplass.

Inne på ett av Skandinavias største kjøpesentre, med sine 90.000 kvadratmeter, kan man høre en knappenål falle. En enslig gutt plukker godteri fra de lange rekkene med sukker på Godtebiten, og ikke en sjel spiser «dagens cheeseburger» på Oliveto.

KONTRAST: På parkeringsplassen utenfor Nordbysenteret er det som regel et lengre prosjekt å skulle finne ledig parkering. Foto: Harald Henden, VG

– Vi har alltid vært klar over at vi lever av nordmenn, og det blir jo veldig tydelig nå, sier butikksjef på Maximat, Ole Lind.

Han sier at matbutikken på senteret nå taper rundt 96 prosent i omsetning i uken.

Lind peker bort mot tomme disker og rullegardiner som er trukket nedover noen av reolene.

– Det er ikke sånn vi vil ha det. Vi har i mange år gjort det vi kan for at det skal være et stort og godt utvalg og fulle hyller her, så det er langt ifra det vi ønsker, kan du trygt si.

VEMOD: Butikksjef på Maximat ved Nordbysenteret Ole Lind synes det er vemodig å se butikken slik den er nå. Foto: Harald Henden, VG

Ifølge VGs oversikt er det mandag registrert totalt 73.061 smittetilfeller av coronaviruset i Sverige, og 5433 døde.

I regionen Västra Götaland, som Strömstad kommune er en del av, er det hittil blitt registrert 14.932 smittede, og 755 døde, ifølge tall fra svenske helsemyndigheter.

Forlatt på grensen

Strömstad-ordfører Kent Hansson forteller at hele kommunens næringsliv i stor grad er bygget på grensehandel og turisme. Med Norges beslutning om å stenge grensene i mars innebar det full stopp.

– Det har gått fra en livlig by til total stillhet. Hele våren har vært som en gresk øy i november – det har vært helt stille, sier Hansson.

Ordføreren har tro på at de skal klare seg gjennom sommeren, men tror det kan bli tøft etter dette.

– I verste fall slutter staten med støtteordningene, og grensene holdes stengt. Da blir det nærmest katastrofe i Strömstad.

KOMMUNESMELL: Ordfører i Strömstad Kent Hansson mener det er ille at grensekommunene mot Norge skal ta smellen for Sveriges corona-strategi. Foto: Harald Henden, VG

Hansson opplyser at det kun er blitt registrert 23 smittetilfeller i kommunen. Likevel forstår han at Norge nå er forsiktige med å åpne opp, med tanke på at det har kostet staten mye penger å stenge ned landet.

– Men det jeg synes er litt synd er at det her i vårt område nesten ikke finnes noen smitte, og at Norge ser på hele regioner når man vurderer. I og med at smittespredningen er høy i Göteborg, som er i samme region, kommer ikke vi ned i det tallet som Norge krever.

Hansson sier det kjennes urettferdig, og håper man finner en løsning der man kan åpne opp deler av regioner.

– Det er jo grensekommunene som tar smellen for Sveriges corona-strategi. Det synes jeg er ille.

KRAFTIG REDUSERT: På Maximat på Nordbysenteret har de redusert innkjøpsbestillingene med 99 prosent. Foto: Harald Henden, VG

Senterleder ved Nordby, Ståle Løvheim, er enig med ordføreren i at det burde åpnes for deler av regioner med lave smittetall.

– Det hadde hjulpet oss veldig. Vi synes det er veldig urettferdig, og føler oss forlatt her på grensen.

Han opplyser til VG at Nordbysenteret taper cirka 90 prosent i omsetning per uke.

– Det sier seg selv at alle som jobber her er bekymret. Aller verst er kanskje at man ikke vet noe, og ting er veldig lite forutsigbart. Det er vanskelig å jobbe med.

VG har vært i kontakt med svenske helsemyndigheter, som foreløpig ikke har kommet tilbake med en kommentar.

FORBEREDT: På Nordbysenteret er det satt ut store mengder håndsprit, pleksiglass og merker på gulvene for å forhindre spredning av smitte. Foto: Harald Henden, VG

– Stående på utsiden

Ordføreren i Strömstad er tydelig på at de er helt avhengige av at støtteordningene fra staten fortsetter for å overleve.

– Sånn som det er nå er ikke arbeidsledigheten så høy, for folk har fått permitteringslønn. Men kommer grensen til å fortsette å være stengt, er det viktig at de statlige støtteordningene fortsetter, ellers kommer det til å bli høy arbeidsledighet, spesielt her, sier Hansson.

På Maximat forteller butikksjef Lind at de nå har en permitteringsordning hvor de ansatte er 80 prosent hjemme og 20 prosent på jobb. I tillegg har noen fått oppsigelsesvarsel.

– Det er klart vi skulle ønske at Sverige hadde gjort ting annerledes, slik at vi kunne vært åpne nå. Vi har blitt stående på utsiden, så vi skulle jo ønske vi hadde gått hånd i hånd med de andre landene.

Lind titter bortover de tomme butikkgulvene som vanligvis er fylt med handlevogner.

BEGRENSET: Maximat på Nordbysenteret bestiller nå kun inn små mengder frukt, meieriprodukter og enda mindre ferske kjøttvarer, og har sperret av reoler som ikke er i bruk. Foto: Harald Henden, VG

– Det mangler den summingen fra kundene. Det er helt stille, det er rart, sier han.

Butikksjefen gleder seg veldig til de åpner som normalt igjen, når enn det måtte bli.

– Vi savner kundene våre. Det er jo ingen god driftsøkonomisk situasjon vi er i, men vi har ingen ambisjoner om å stenge dørene her. Vi har troa på at grensehandelen skal opp å gå igjen.

