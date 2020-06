Storbyer kutter støtten til politiet – her er demonstrantenes krav

Krav om budsjettkutt i politiet og lovendringer for å redusere politivold begynner å få medvind i USA, der demonstrasjonene fortsetter. Enkelte byer har allerede innført endringer.

Den siste uken har vært preget av demonstrasjoner rundt om i verden som en følge av dødsfallet til George Floyd, som døde under en pågripelse av politiet i Minneapolis.

Titusener av mennesker er lørdag ventet å protestere i USAs hovedstad mot politivold, rasisme og Trumps militære tilnærming til demonstrasjonene som har utspilt seg i landet, skriver Washington Post.

Også i Norge samlet tusenvis av demonstranter seg fredag ettermiddag foran Stortinget. I det enorme folkehavet var det paroler og plakater, og budskapet var «We can't breathe» – vi får ikke puste.

Nå begynner flere av USAs byer å vurdere nærmere gransking av politiet, som er et av flere av demonstrantenes krav.

«DEFUND THE POLICE»: Demonstranter i Phoenix denne uken krever at politiet reduserer støtten til politietaten i byen, et krav som har fått gjenklang i demonstrasjonstog over hele landet. Foto: Matt York / AP

«Defund the police»

Krav om å kutte støtte til politiet («defund the police») begynner å få medvind blant demonstrantene. De mener løsningen for å redusere politivold kan være å kutte i politibudsjettet og heller investere pengene i utdanning, arbeidsliv og andre sosiale tjenester.

PROTEST: Demonstranter kneler foran politiet i New York. Demonstrasjoner i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd har spredd seg over hele verden.

På grunn av den økonomiske nedgangen som følge av coronapandemien, har myndighetene i flere byer sluttet seg til tiltaket om budsjettkutt i politiet.

I Los Angeles annonserte ordfører Eric Garcetti på onsdag at han vil kutte hele 150 millioner dollar i den planlagte økningen i politietatens budsjett. Også i New York har byrådsmedlemmene Corey Johnson og Daniel Dromm kunngjort store kutt, melder New York Times.

Tross demonstrasjonstogenes gjennomgående forslag om å kutte støtte til politiet, viser en undersøkelse fra YouGov at 65 prosent av amerikanere motsetter seg forslaget.

– Vil ta hele politiet i Minneapolis fra hverandre

Spesielt i Minneapolis, der Floyd mistet livet, er det et tydelig ønske om å evaluere politiet. Byrådsmedlem Jeremiah Ellison publiserte en twittermelding denne uken med et klart budskap.

– Vi kommer til å ta hele politiet i Minneapolis fra hverandre. Og når vi er ferdige, vil vi ikke bare lime det sammen igjen, skrev han og la til:

– Vi kommer til å drastisk revurdere hvordan vi tilnærmer oss offentlig sikkerhet og beredskap.

Ifølge New York Times har minst tre andre, inkludert byrådets president, Lisa Bender, også etterlyst å ta politidepartementet fra hverandre.

Fredag tok byrået i Minneapolis grep for en endring innad i politiet: Kvelertak utført av politiet er nå forbudt, og det er påbudt å rapportere og gripe inn mot kolleger som uberettiget bruker makt, skriver New York Times. Lignende grep er nå også foreslått i byen Buffalo, skriver CNN.

Slike lovendringer innad i politiet er på agendaen til en ny kampanje som trender på sosiale medier for tiden, under hashtagen #8cantwait.

Hashtag for reform

Kampanjen #8cantwait er startet av Campaign Zero, en aktivistgruppe som oppsto i kjølvannet politidrapet på 18-åringen Michael Brown i Ferguson i 2014.

#8cantwait foreslår åtte lovendringer for USAs politietater, som kampanjen hevder til sammen kan redusere politivold med 72 prosent.

Lovforslagene er blant annet forbud mot kvelertak, forbud mot å skyte mot kjøretøyer i fart og krav om å advare før man avfyrer våpen. Andre forslag er påbud om omfattende og detaljert rapportering, og en plikt om å gripe inn mot kolleger hvis betjenter ser uberettiget maktbruk.

#8cantwait-kampanjen hevder at i de byene der man har innført slike lovendringer, ser man færre politidrap av sivile enn i byer der lovene ikke er innført.

Økonomiprofessor og førsteamanuensis ved Texas A&M Department of Economics, Jennifer Doleac, som også har forsket mye på kriminalitet og etnisk diskriminering, påpeker til nyhetsmediet Vox at en statistisk sammenheng mellom lovforslagene og færre politidrap, ikke nødvendigvis betyr at den ene er årsak til den andre.

– Jeg kan ikke komme på noe konkret bevis relatert til de åtte forslagene, sier hun.

En lignende kritikk har hun også kommet med på Twitter:

– #8cantwait er ikke evidensbasert. Deres forslag er kanskje gode steg, men vær så snill å ikke lat som at «statistikk viser» at de fungerer. Vi vet ikke om de fungerer ennå. Glimrende markedsstrategi, derimot, det skal de ha.

