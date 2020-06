SMELLER TIL MOT KINA: Kina er ingen vennligsinnet handelspartner, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en kronikk i VG. Hun ønsker ingen plass for Norge i FNs sikkerhetsråd. Foto: Frode Hansen

Frp-Listhaugs oppgjør med Kina: - Silkehanskene må av

Norge må stå hardere opp mot Kina og landets forsøk på å dominere den frie verden, ifølge Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Hennes siste eksempel er Kinas opptreden i kampen mot Covid 19-pandemien.

For mindre enn 10 minutter siden

– At Kina har gjenåpnet markeder, er en provokasjon overfor alle dem som er rammet hardt av corona-pandemien, og ikke minst de som har mistet noen de er glade i. Man føler en avmakt over at de kan holde på videre, mens få land tør å si Kina imot. Land som gjør det, blir møtt med trusler om represalier. Sist ut var Australia, sier hun.

Onsdag stemmer FNs medlemsland over om Norge skal få plass i FNs sikkerhetsråd. Listhaug legger ikke skjul på at hun håper at den norske kampanjen for en stol i Sikkerhetsrådet, ikke fører fram:

– Da kommer vi rett inn i vepsebolet mellom de tre sterke nasjonene, Kina, Russland og USA. Jeg mener at vi ikke har noe der å gjøre. Det kommer til å koste norske skattebetalerne dyrt, og vi kan havne i skvis mellom de tre landene, sier Frp-nestlederen.

Stille Kina til ansvar

I en kronikk i VG skriver Listhaug at «nå står Kina rede til å snappe opp restene av bedrifter og kjøpe seg ytterligere opp i verden. Det er på høy tid at den norske regjeringen og flere land tar silkehanskene av og stiller Kina til ansvar».

– Verdens frie land må gå sammen og sette foten ned. Den norske regjeringen har også vært altfor svak overfor Kina. At vi har overlatt produksjon av legemidler og smittevernutstyr til et autoritært regime, er egentlig helt uansvarlig. Vi må skaffe oss kontroll på produksjon av slike livsnødvendige varer, og ikke stole blindt på regimer langt unna.

Naivitet må bort

– Skal vi slutte å handle med Kina?

– Det er ikke et mål å dempe handel, men å sette noen forutsetninger: Man må kunne kritisere Kinas brudd på menneskerettigheter. Når kritikk blir møtt med sanksjoner, så kan vi ikke godta at Kina holder på sånn. Denne naiviteten i forhold til Kina må bort. Vi må innse at her har vi et problem. Vi må stå opp for våre egne interesser i større grad.

Enig med Stoltenberg

Listhaug slutter seg til Kina-kritikken fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som har pekt på Kina som NATOs største globale utfordring.

– Stoltenberg har advart mot Kinas militære opprustning. Han har vist til at Kina er i ferd med å bli den største økonomien i verden, har den ledende teknologien, men er samtidig et autoritært regime. Det øker trusselen mot åpne samfunn som våre, sier hun.

Norge er for svakt

– Kunne ikke Norge brukt en plass i FNs sikkerhetsråd til å samle en allianse mot Kina?

– Nei, Kina har vetorett i Sikkerhetsrådet så jeg ser ikke hvordan det skulle gå til. Norge er et altfor svakt og lite land til å klare dette. Vi må heller søke samarbeid med andre demokratiske land for å greie å stå opp mot Kina, før det blir et stort problem. Et mektig land som ikke er et demokrati, bygger seg nå opp til å bli verdens mektigste land. Det bør mange flere bekymre seg over.

–Hvordan skal vi reagere? Skal Norge slutte å eksportere laks til Kina?

– Nei, det mener jeg ikke. Det er viktig å så solgt varene våre, også til Kina, Men vi kan ikke kaste alt over båten for å selge norsk laks. Kina må kunne behandles som alle andre, de må tåle kritikk og å bli motsagt, sier Sylvi Listhaug.

Kritiserer Frp

Men Jens Frølich Holte (H), statssekretær i Utenriksdepartementet, mener at Norge «har alt å tjene på» internasjonalt samarbeid, og at en plass i Sikkerhetsrådet er viktig:

«Dersom vi skal engasjere et land som Kina må vi delta der diskusjonene om og med Kina foregår. Og det er svært ofte i FN. Frp er inkonsistente når de sier at vi må engasjere oss mer og søke samarbeid med andre land, samtidig som de mener vi ikke bør søke en plass i FNs sikkerhetsråd», skriver han i en epost til VG.

Han legger til at Norge gjennom årlige møter på politisk nivå med Kina, kan «drøfte alle saker som berører norske og felles interesser».

Publisert: 17.06.20 kl. 09:16

