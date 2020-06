RASENDE: Ungarns statsminister Viktor Orban likte dårlig at de nordiske utenriksministrene kritiserte hans Covid-19 tiltak. Han skal ha gått fra løftet om å støtte Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Ungarn trakk støtten til Norge etter brev

En uavklart pengekrangel og diplomatisk krøll har lenge preget forholdet mellom Ungarn og Norge. Likevel lovet Ungarn offentlig at landet ville støtte Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Men så snudde stemningen.

Etter det VG erfarer var det et brev fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide og de fire andre nordiske utenriksministrene fra Sverige, Danmark, Finland og Island, som fikk Ungarns statsminister Viktor Orban og regjeringen i Budapest til å reagere så kraftig.

VG har lest brevet fra 6. mai 2020 som er stilet til Europarådets generalsekretær Marija Pejcinovic Buric, og inneholder en direkte kritikk av hvordan statsminister Orban og Ungarn håndterte Covid-19 krisen.

De nordiske utenriksministrene uttrykte sterk støtte til generalsekretær Burics bekymring over Ungarns brudd på lovregler og tilsidesetting av demokratiske prinsipper gjennom en fullmaktslov.

UREDD: Europarådets generalsekretær Marija Pejcinovic Buric kritiserte Ungarns tiltak for å bekjempe Covid-19. Hun fikk uforbeholden støtte fra utenriksministrene i de fem nordiske landene. Foto: SALVATORE DI NOLFI / KEYSTONE

I brevet blir det også vist til at Europarådets generalsekretær hadde de nordiske landenes fulle støtte ved å minne alle Europarådets medlemstater om at tiltakene som tas i forbindelse med pandemien, må være i pakt med hvert enkelt lands grunnlov. Og at de må holde seg til internasjonale standarder. Noe som Ungarn oppfattet som å være en utilbørlig kritikk av regjeringens Covid-19 politikk, og den fullmaktsloven som statsminister Orban hadde presset igjennom.

Budapest lot seg fornærme og det ble gitt klar melding til det norske utenriksdepartementet om at Ungarn ikke lenger ville gi sin stemme til Norges kandidatur.

Etter det VG erfarer var brevet den direkte årsaken til at Ungarn trakk sin støtte.

PÅ TEPPET: Norges ambassadør til Ungarn måtte inn på teppet i ungarsk UD etter at de nordiske utenriksministrene hadde fremført indirekte kritikk av statsminister Viktor Orbans fullmaktslov. Foto: Helge Mikalsen

Ble innkalt til møte

Samtlige ambassadører fra de fem nordiske landene ble prompte innkalt på teppet til det ungarske utenriksdepartementet og bedt om å beklage og forklare.

Norges ambassadør til Ungarn, Olav Berstad, bekrefter at han 11. mai, sammen med nordiske kolleger, ble innkalt til det ungarske utenriksdepartementet til et møte med en diplomat like under ministernivå.

- Der gjentok vi bekymringen over den såkalte fullmaktsloven som gir statsminister Orban og hans regjeringen muligheten til å sette lovverket til side om det var påkrevd. Nå ble denne opphevet onsdag denne uken og erstattet av en rekke dekreter som ikke virker å være like omfattende som fullmaktsloven, sier Berstad til VG.

Ambassadør Berstad sier at det er en god stund siden Ungarns regjering, gjennom flere pressemeldinger, presiserte at de støttet Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

DAGEN DERPÅ: Lettelsen og gleden var fremdeles fremtredende da statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte norsk presse torsdag. En plass rundt bordet i FNs sikkerhetsråd gir diplomatisk prestisje og byr på store utfordringer. Foto: Heiko Junge

Glede til 30 millioner

Statsminister og utenriksminister og samtlige norske diplomater surfer nå på en bølge av euforisk glede over at 13 års intenst diplomati lykkes med å få Norge inn i sikkerhetsrådet.

– Ja, jeg må innrømme at det var høy stemning og stor glede i UDs lokaler onsdag kveld. Det har vært et enormt lagarbeid gjennom 13 år, og er en gledens stund for meg og mine forgjengere, Børge Brende, Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre. Det er den langvarige konsistente utenrikspolitikken vi fører som har gitt oss en plass i sikkerhetsrådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

– Så dette var verdt de rundt 30 millioner kronene billetten til sikkerhetsrådet kostet?

– Ja, jeg mener det er veldig god investering for norsk utenrikspolitikk og norske interesser som gjør at vi kan fortsette og bygge allianser. Handlingsrommet i vår utenrikspolitikk har alltid vært definert av vår evne til å bygge allianser. Og så synes jeg det er et godt poeng at vi er det eneste landet av kandidatene som har vært helt åpen på hvor mye penger vi har brukt, og hva vi bruker dem på, og det mener jeg er viktig, sier utenriksministeren

– Og hvordan blir forholdet til den som flytter inn eller forblir i Det hvite hus?

– Norge forholder seg til den til enhver tid sittende amerikanske presidenten. Det har vi alltid gjort. USA er vår nærmeste allierte. Det man ofte glemmer er at den amerikanske tilbaketrekkingen fra Europa, begynte med president Obama. Den er det mange som har tillatt president Trump.

– Og rivaliseringen mellom USA og Kina tror jeg kommer til å fortsette, uavhengig av hvem som er president i USA. Det er en dypt strategisk rivalisering og den har tverrpolitisk støtte i USA, sier Ine Eriksen Søreide.

