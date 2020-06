NÅ KAN VI FÅ SVAR: Dette bildet av Olof Palme ble tatt i januar 1985. Onsdag legger Palme-gruppen frem sin konklusjon. Foto: Paolo Rodriguez, TT Nyhetsbyrån

Svensk diplomat fikk navnet på mulig Palme-morder: – Han er i live

Spor i jakten på Olof Palmes morder peker mot Sør-Afrika: – Jeg har fått navnet på mannen som skal ha holdt i drapsvåpenet. Han er i live, sier en svensk diplomat til VG.

Nå kan det komme svar på hva som skjedde da Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt og drept 28. februar 1986. Onsdag legger Palme-gruppen frem sin konklusjon.

Etterforskningsgruppen, også kalt Palme-gruppen, har jobbet med saken i 34 år.

– Vi har jobbet hardt og vi har spor vi tror sterkt på, sa påtaleansvarlig Krister Petersson til SVT i februar.

Aftonbladet skriver mandag kveld at de erfarer at regjeringen allerede har blitt informert om etterforskningsledelsens konklusjon.

SVERIGE I SORG: Sørgende mennesker la ned blomster ved drapsåstedet ved Sveavägen 4.mars 1986. Foto: Lars Hedberg, TT Nyhetsbyrån

Knytter Sør-Afrika til drapet

Göran Björkdahl, som er diplomat i Burkina Faso, forteller om sitt møte i oktober 2015 med en general i den militære etterretningen i Sør-Afrika.

– Generalen tilbød informasjon om at Sør-Afrika sto bak Palme-mordet, mot at de involverte agentene fikk løfte om ikke å bli straffeforfulgt i Sverige, sier Björkdahl i dag.

Han har i flere år på sin egen fritid etterforsket av statsminister-attentatet som rystet Sverige i 1986. Han tror Palme-gruppen onsdag vil anklage Sør-Afrika for drapet.

– Jeg tror de presenterer Sør-Afrika, mye peker i den retning. Selv er jeg helt sikker på at en gruppe fra Sør-Afrika sto bak drapet, sier den svenske diplomaten.

Björkdahls undersøkelser omkring flykrasjet i 1961 som kostet FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld livet, har tidligere utløst en ny etterforskning i FN-regi.

Björkdahl er prosjektleder for det svenske direktoratet for utviklingssamarbeid SIDA og tjenestegjør ved ambassaden i Ougadougou i Burkina Faso i Vest-Afrika.

DIPLOMAT: Göran Björkdahl. Foto: Lasse Allard, Aftonbladet

Palme apartheid-motstander

Sosialdemokraten Olof Palme var en glødende motstander av raseskille-regimet i Sør-Afrika.

– Apartheid kan ikke reformeres, det må elimineres, uttalte den svenske statsministeren i en tale i Stockholm, bare en uke før han ble drept.

En generasjon etter Sør-Afrikas første frie valg og nesten 30 år etter Palmes død møtte Göran Björkdahl en general fra landets militære etterretningstjeneste, i oktober 2015.

– Han sa han hadde hatt tre møter med den militære ledelsen i landet og hadde som mandat å styrke forholdet til land som hadde støttet ANC, blant dem Sverige, sier Björkdahl.

MOTSTANDER AV RASESKILLE-REGIMET: Portrett av Olof Palme tatt i 1984. Foto: Tobbe Gustavsson, TT Nyhetsbyrån

– Generalen bekreftet drapet

Sverige ga betydelige bidrag til African National Congress (ANC), som overtok makten fra det hvite mindretallsregimet i 1994, da Nelson Mandela ble innsatt som president.

– Generalen bekreftet at Sør-Afrika hadde myrdet Olof Palme, sier Björkdahl.

I en rapport fra Sør-Afrika i 1999, kalt The Deep Search Papers, ble Olof Palme erklært fiende av staten (enemy of the state) av det statlige sikkerhetsrådet.

– Bakgrunnen var åpenbart Palmes støtte til ANC. Men generalen antydet også at det kan ha vært økonomiske motiver bak drapet, sier Björkdahl.

– Gruppe var drapsmaskin

Han påpeker at Palmes oppfordring til boikott av Sør-Afrika kunne skadet landets handel med våpen. Den internasjonale oljeembargoen rammet også apartheidregimet.

Ifølge Björkdahl skal en gruppe underlagt den militære etterretningstjenesten ha fått oppdraget med å ta livet av den svenske statsministeren i Stockholm.

– Det kan ha vært en gruppe med dekknavnet Covil Cooperation Bureau, som helt enkelt var en drapsmaskin som utførte politiske drap utenfor Sør-Afrika, sier den svenske diplomaten.

Han sier at generalen han møtte i 2015, ikke kjente detaljer om mordet i Stockholm.

Etterforskerne fikk materialet

– Er du sikker på hvem som skjøt Olof Palme?

– Nei, det vet jeg ikke. Men jeg har fått navnet på den som skal ha holdt i våpenet. Jeg har også fått andre navn, som er vel kjente fra andre sammenhenger.

– Lever mannen som skal ha begått attentatet?

– Ja, han er i live. Jeg vil ikke oppgi navnet hans eller navnet på generalen som er min kilde. Men Palme-etterforskerne fikk alt mitt materiale i oktober 2015, sier Björkdahl.

– Sporet lå lenge dødt

Han sier at Sør Afrika-sporet lå dødt til Krister Petersson tok over etterforskningen i 2017.

– Jeg traff Petersson i april 2018. Han ba meg sende et budskap tilbake til generalen om at Petersson personlig ville diskutere saken med ham, om så var i et møte i Sør-Afrika.

Björkdahl klarte ikke å oppspore generalen i mai-juni 2018, men formidlet til Sør-Afrikas militære etterretning at Palme-gruppen ville snakke med dem.

Ifølge Björkdahl og den britiske avisen The Guardian hadde Palme-etterforskere et møte med representanter for sørafrikansk etterretning i Pretoria 18. mars i år.

Ifølge avisens kilder ga etterretningstjenesten fra seg en mappe med informasjon.

Bli med inn i politiets Palme-arkiv i Stockholm:Historiens mest omfattende drapsetterforskning

ÅSTEDET: Dette bildet, tatt 1.mars 1986, viser blod og blomster ved drapsåstedet. Foto: Leif Schroeder, TT Nyhetsbyrån

Frykter avtale gikk i vasken

Göran Björkdahl frykter at en avtale om innsyn mot immunitet ikke er kommet i stand.

– Jeg er redd for at man fra vår side har sagt at loven ikke åpner for å gi immunitet. Jeg frykter at man i stedet har prøvd å presse Sør-Afrika til utlevering og fått avslag.

Björkdahl kaller det en vinn vinn-situasjon, å få de ansvarlige for drapet til å snakke.

– Vi behøver ikke straffe noen, det viktige er ikke å sette folk i fengsel. Sveriges behov er å få frem sannheten.

– Synes du drapshandlingen peker i retning av et godt planlagt og profesjonelt attentat?

– Mange tror det var en ensom galning med revolver som så statsministeren, fulgte etter og skjøt ham der i krysset. Andre tror drapet var godt planlagt. Jeg tror det siste. Bare det faktum at mordet ikke er løst på 34 år, viser at det var profesjonelt utført.

– Trodde Sør-Afrika sto bak

En svensk forretningsmann finansierte på slutten av 1990-tallet undersøkelser foretatt av den sørafrikanske generalen Tai Minaar, som finnes i dokumentet kalt Deep Search Papers.

I denne rapporten er også konklusjonen at Sør-Afrika sto bak Palme-attentatet.

Også generalmajor Chris Thirion, som ledet militær etterretning i det hvite regimets siste år, fortalte Björkdahl at han trodde Sør-Afrika var ansvarlig.

– Jeg tror det, ja. Jeg beklager å måtte si det, men ja, sier Thirion i et videoopptak som VG har fått tilgang til.

Se utdrag fra intervjuet i videoen under!

Sør-Afrika-sporet ble omhandlet i den svenske utredningen om Palme-drapet i 1999.

Ifølge Wikipedia peker opplysningene i flere retninger, har karakter av annenhånds informasjon, samtidig som det kan stilles spørsmål ved kildenes troverdighet.

Göran Bjørkdahl sammen med general Chris Thirion. Foto: Privat

Den svenske Millennium-forfatteren Stieg Larsson var svært opptatt av Palme-mordet før sin død i 2004. Fire esker med hans dokumenter om saken ble funnet i 2013.

Den tidligere diplomaten Jan Stocklassa brukte Larssons arkiv som bakgrunn for sin bok om jakten på Palmes drapsmann i 2018.

Stocklassa fant koblinger mellom etterretningstjenesten i Sør-Afrika og Palme-drapet, men ikke klare bevis. Han har overlatt sitt materiale til Palme-etterforskerne.

Stocklassa til VG: – Jeg vet hvem som drepte Olof Palme

Jan Stocklassa har holdt tett kontakt med Palme-etterforskerne.

– Og de har spurt om mer materiale og mer informasjon, alltid om Sør-Afrika, sier den tidligere diplomaten som ble forfatter, til The Guardian mandag.

Expressen: Minst 17 nye avhør omkring «Skandiamannen»

Den såkalte «Skandiamannen» har lenge vært politiets hovedspor.

På tidspunktet for drapet jobbet han i forsikringsselskapet Skandia sitt hovedkontor, som ligger nært plassen hvor Palme ble drept. Han har selv fortalt at han var en av de første på åstedet.

«Skandiamannen» døde i 2000.

Bakgrunn: Hvem var den mystiske «Skandiamannen»?

Ifølge Expressen har har det vært gjort minst 17 ny avhør omkring «Skandiamannen» siden 2017. Politiet skal også ha lett etter våpenspor i hans gamle villa i Stockholm, ifølge den nåværende eieren. I april ble det også kjent at slektninger av Skandiamannen har blitt DNA-testet.

ETTERFORSKES: «Skandiamannen» døde i 2000 Foto: Weine Lexius, TT Nyhetsbyrån

SVTs gravejournalist Jenny Küttim mener det «høyst trolig» at onsdagens beslutning kommer til å omhandle Skandiamannen.

– Krister Petersson har vært tydelig på at han har gått tilbake til drapstedet, hva som faktisk skjedde der. Det vi vet skjedde der har ikke forandret seg så mye på 34 år, sammenlignet med hva man visste de første tre ukene. Vi vet at Skandiamannen var der, sier hun til SVT.

Hun tror han vil pekes ut fordi etterforskere har kartlagt hans slekt og personer i hans krets som har hatt tilgang til våpen.

Er drapsvåpenet funnet?

Daniel Suhonen, forfatter, redaktør og sosialdemokrat sier til Aftonbladet at «De har drapsvåpenet». Til VG sier Suhonen at at han ikke vet om drapsvåpenet er funnet, men at det er en av flere teorier han har hørt. Han opplyser til VG at han har kilder nær etterforskningen.

Gravejournalist Jenny Küttim tror også etterforskerne kan ha funnet drapsvåpenet.

– Om man er så selvsikker som Krister Petersson er her så tror jeg at man har funnet drapsvåpenet og kan knytte det til gjerningsmannen, sier hun til SVT.

les også Tror på løsning av Palme-drapet: – Kan ha funnet drapsvåpenet

I februar sa påtaleansvarlig Petersson at de hadde et «ganske klart bilde av hva som skjedde». Men han ville ikke svare på om de har funnet drapvåpenet.

Kriminologen Leif G.W Persson sier til Expressen at han «hele tiden har trodd» at drapsvåpenet er funnet.

Gravejournalist Küttim tror også etterforskerne kan ha funnet drapsvåpenet.

– Om man er så selvsikker som Krister Petersson er her så tror jeg at man har funnet drapsvåpenet og kan knytte det til gjerningsmannen, spekulerer SVT-journalisten.

Få tekniske bevis

Sonny Björk var ansvarlig for de kriminaltekniske undersøkelsene i etterforskningen mellom 1988 og 2012. I dag er han pensjonert. Til rikskringkasteren SVT Nyheter sier han at de tekniske bevisene er «ganske knappe».

– Du har i prinsipp bare to kuler og så har vi skyteretningene, vi har jo ikke mye mer.

Han sier videre at et våpensporet fremdeles vil være sentralt i etterforskningen.

SVT skriver at de to kulene som ble funnet på åstedet var i dårlig stand og det stilles spørsmål ved om det går an å knytte kulene til et våpen ved en prøveskyting.

– Den ene kulen er mer skadet enn den andre og jeg har undersøkt dem, så jeg ser jo at det finnes spor fra våpenets pipe på dem som man kan bruke for å gjøre en sammenligning. Om det holder til en definitiv identifisering av et våpen, kan man kanskje ikke si før man har et våpen å sammenligne med, sier Björk.

I 1988 ble Christer Pettterson dømt for drapet. Han ble senere frikjent og døde av sykdom i 2004.

Publisert: 08.06.20 kl. 23:02 Oppdatert: 08.06.20 kl. 23:29

