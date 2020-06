Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Bil kjørte inn i folkemengde i Seattle – én skutt

Én person er pågrepet etter at en bil kjørte mot en gruppe demonstranter i Seattle i Washington søndag kveld.

Én mann i slutten av 20-årene ble skutt under dramaet og er sendt til sykehus, ifølge brannvesenet i byen. Tilstanden hans er stabil.

Politiet i Seattle skriver på Twitter at de har pågrepet en mistenkt og avdekket et våpen etter at en mann kjørte mot en gruppe mennesker i byen søndag kveld. Ifølge nyhetsbyrået AP kjørte bilen mot demonstranter i nabolaget Capitol Hill, der store grupper har protestert mot politivold de siste dagene.

Bilen skal ha truffet en sperring, før føreren forlot den med en pistol i hånden.

Det skal ha vært amper stemning mellom politiet og demonstrantene i byen i helgen. Lørdag kveld brukte politiet blant annet tåregass, skriver AP. Politiet sier at det ble kastet steiner, flasker og eksplosiver mot dem, og at seks politibetjenter ble såret.

