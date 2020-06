MALLORCA: Spania åpner grensene for innreise fra Schengen-land 21. juni, men man kan reise til øy-gruppen Balearene allerede fra 15. juni. Det inkluderer Mallorca, Menorca og Ibiza. Foto: Javad M. Parsa, VG

Slik åpner Europa: Dette er reisereglene

Mandag oppheves mange av reiserestriksjonene mellom europeiske land. Flere land varsler ytterligere oppmykninger av regelverket i ukene som kommer. Her er reisereglene for noen av de mest populære målene for norske turister.

Sakte åpner verdens grenser igjen, etter flere måneder med reiserestriksjoner for å hindre spredning av coronaviruset. Kanskje kan du likevel ta den utenlandsturen du gikk å gledet deg til i vinter.

Men de forskjellige lande åpner grensene i eget tempo. Derfor vil ikke alle de europeiske landene være åpne for alle. Reiserestriksjonene vil avvikles «gradvis og delvis», sier visepresident i Europakommisjonen Josep Borrell.

At noen land åpner grensene, betyr ikke at nordmenn kan reise dit uten restriksjoner. Fra 15. juni er det ikke lenger karantene for nordmenn som har vært i Danmark, Finland, Island og regionen Gotland i Sverige.

NORDEN: Fra 15. juni kan nordmenn reise til Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene og Gotland. Foto: Folkehelseinstituttet

Dersom du besøker andre land, må du være ti dager i karantene etter at du har kommet tilbake til Norge. Når kravet om karantene frafaller, avhenger av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Med unntak av reiser til Norden, fraråder Utenriksdepartementet alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Men regjeringen vurderer situasjonen fortløpende.

«UD ønsker ikke å ha reiseråd lengre enn nødvendig. På grunnlag av smittevernsfaglige vurderinger vil UD se på unntak fra reiserådet til nærliggende europeiske land innen 20. juli», skriver Utenriksdepartementet på sine nettsider.

Man bør være klar over at hvis man man reiser til land som UD fraråder å besøke, kan det føre til begrensninger i hva reiseforsikringen dekker.

Mykes opp

Det er altså ennå ikke klart når, og til hvilke land du kan reise i sommer. Men i påvente av at UD endrer sine reiseråd, kan du begynne å se på hvilke land som åpner grensene, og hvor du har mulighet til å reise når karantenebestemmelsene mykes opp.

Her er en oversikt over reisebestemmelsene til noen av de landene nordmenn oftest drar på ferie til.

Danmark: 15. juni åpner Danmark grensene for norske turister. Alle fastboende i Norge, Island eller Tyskland kan reise inn i land. Men det er noen restriksjoner. For å komme inn i Danmark, må man ha bestilt et ferieopphold med minimum seks overnattinger, skriver dansk politi på sine nettsider.

Det kan være på hotell, herberge eller sommerhus. Du har også lov til å overnatte i Danmark privat, så lenge du overnatter seks netter i landet.

FÅ TURISTER: Det var ikke mange turister i Skagen på Jylland da VG besøkte byen i mai. Men fra 15. juni kan nordmenn dra på ferie til Danmark igjen. Foto: Petter Emil Wikøren, VG

Finland: Finland vil tillate innreise fra Norge, Danmark, Island, Estland, Latvia og Litauen fra 15. juni. Reisende fra andre land kan besøke landet i jobbsammenheng.

Island: 15. juni åpner Island grensene for innreisende fra Schengen-området. Ved ankomst må alle ta innreisende en test, for å sjekke om de er smittet av coronaviruset. De som får påvist aktiv covid-19-infeksjon, må de isolere deg.

Reisende på fylle ut et nettskjema før ankomst. Coronatesten er gratis for turister som kommer før 1. juli. Etter det vil testen koste 15.000 islandske kroner (ca. 1000 norske kroner).

Sverige: I motsetning til resten av Europa, har Sverige ikke begrenset innreise fra andre EU-land eller Schengen-land under coronapandemien. Nordmenn må derimot fortsatt i karantene etter å ha besøkt Sverige. Det eneste untaket er Gotland.

TEST: Island åpner grensene, men besøkende må testes for coronavirus etter ankomst. Foto: Karin Beate Nøsterud, VG

Spania: Fra 21. juni vil Spania åpner grensene for innreisende fra Schengen-land, ifølge avisen El País. Det betyr at karantenekravet for innreisende til landet også vil bli opphevet.

Det betyr at nordmenn også vil kunne reise til Spania. Unntaket for opphevelsen er grensen til Portugal, som vil bli åpnet fra og med 1. juli.

Allerede fra mandag 15. juni vil myndighetene på Balearene, inkludert Mallorca og Ibiza, kunne motta turister i form av et prøveprosjekt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Frankrike: Frankrike åpner for innreise fra Schengen-land og Storbritannia 15. juni, skriver innenriksminister Christophe Castaner på Twitter. Men for besøkende fra Spania og Storbritannia er det en hake: De må være 14 dager i karantene etter ankomst til Frankrike.

Fra 1. juli vil Frankrike åpne grensene for innreisende fra enkelte land utenfor Schengen.

STORBYLYKKE: Frankrike slipper inn turister fra Schengen-området fra 15. juni. Foto: Jørgen Braastad, VG

Kroatia: Kroatia åpner grensene for alle innreisende 15. juni, og besøkende trenger ikke lenger gå i karantene etter ankomst. I stedet vil alle besøkende få en brosjyre med anbefalinger fra landets helsemyndigheter.

Besøkende kan bli beordret til å isolere seg eller gå i karantene, dersom myndighetene mener at det er nødvendig.

Italia: Italia åpnet grensene for besøkende fra EU og Schengen allerede 3. juni, i tillegg til personer fra Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanet. Dersom du har vært i et annet land enn disse 14 dager før ankomst, må du i karantene når du kommer til Italia.

Hellas: Hellas planlegger en gradvis åpning av grensene i de kommende ukene. 15. juni åpner landet for å ta imot fly fra Nederland, Italia og Spania 15. juni, men bare til flyplassene i Athen og Thessaloniki. 1. juli åpner alle landets flyplasser for alle flyginger, har turistminister Harry Theoharis uttalt, ifølge avisen Greek City Times.

Frem til 1. juli vil det også være restriksjoner på å ta imot fritidsbåter, men etter det vil man fritt kunne seile til Hellas. Fra 1. juli vil også flere grenseoverganger på fastlandet åpne.

BÅTFERIE: Fra 1. juli kan du ankomme Hellas med fritidsbåt. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

«Gresk turisme er tilbake. Vi åpner for besøkende, men vi gjør det samtidig som deres sikkerhet er vår første prioritet. Og vi har jobbet hardt for å forsikre oss om at våre gjester er trygge og friske. I dag er beskjeden min enkel: Kom til Hellas», skriver statsminister Kyriakos Mitsotakis på Twitter.

Tyrkia: Tyrkia myket opp sine innreiserestriksjoner 11. juni. Restriksjonene på inn- og utreise over grensen er opphevet, med unntak av grensen til Iran. Det melder nyhetsbyrået Anadolu. Innreisende vil måtte gå gjennom en helsekontroll.

Storbritannia: Storbritannia er åpent for innreise, men besøkende må 14 dager i karantene etter ankomst, i tillegg til å informere myndighetene om reiseplaner. Rådene blir revurdert og eventuelt oppdatert hver tredje uke.

