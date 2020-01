Tidligere visepresident Joe Biden og Vermont-senator Bernie Sanders. Foto: ROBYN BECK / AFP

Demokratenes debatt: Full krangel om krigen i Irak

Det spente forholdet mellom USA og Iran var tema da demokratene barket sammen på debattscenen natt til onsdag. For hvem er best egnet til å overta som leder i denne situasjonen?

– Vel, jeg stemte mot krigen i Irak. Jeg sa at det ville bli katastrofe, svarte Vermont-senator Bernie Sanders, og gikk med det rett i angrep på tidligere visepresident Joe Biden, som stemte for krigen da de begge satt i Senatet i 2002.

Biden kontret med å si at han allerede for 13 år siden innrømmet at han gjorde feil da han ga president George W. Bush autoritet til å gå til krig i Irak.

– Det var en feil, det anerkjenner jeg, sa han, og la til at Barack Obama, som han var visepresident under, var motstander av Irak-krigen siden begynnelsen av.

Det fikk Sanders til å tenne på alle plugger:

– Jeg og Joe hørte på hva Dick Cheney, George Bush og Donald Rumsfeld hadde å si. Jeg trodde de løy, jeg trodde ikke på dem i det hele tatt. Joe så det annerledes.

Disse deltar i nattens debatt Kun seks kandidater har kvalifisert seg til debatten, som er den siste før årets første nominasjonsvalg, i Iowa. Disse er: Joe Biden, tidligere visepresident

Pete Buttigieg, tidligere ordfører i South Bend, Indiana

Amy Klobuchar, senator fra Minnesota

Bernie Sanders, senator fra Vermont

Tom Steyer, forretningsmann og milliardær

Elizabeth Warren, senator for Massachusetts

Siste før nominasjonsvalg

Den syvende debatten mellom de demokratiske presidentkandidatene er deres siste sjanse til å vise seg frem før det første nominasjonsvalget i prosessen, som skal holdes i Iowa 3. februar.

Det har trolig bidratt til at nattens debatt har hatt en røffere tone enn de seks foregående.

Bare seks av politikerne i racet om å bli demokratenes neste presidentkandidat var med i nattens debatt, som dermed bød på større muligheter til å vise seg frem.

Meningsmålingene viser ifølge CNN at både tidligere visepresident Joe Biden, Warren, Vermont-senator Bernie Sanders, Massachusetts-senator Elizabeth Warren og tidligere South Bend-ordfører Pete Buttigieg har en reell sjanse til å vinne nominasjonsjonsvalget i Iowa.

– Vi har minst fire stykker klumpet sammen i toppen, så spørsmålet blir: Hvordan skiller du deg ut? sier Scott Brennan i demokratene i Iowa til AP.

For de to siste debattantene, Minnesota-senator Amy Klobuchar og milliardær-investoren Tom Steyer, handlet debatten om å prøve å sikre seg et gjennombrudd.

KLAR FOR Å VINNE: Elizabeth Warren under nattens debatt. Foto: ROBYN BECK / AFP

Beskylder Warren for løgn

Elizabeth Warren og Bernie Sanders fortsatte også mandagens diskusjon om hvorvidt Sanders under et privat møte i 2018 fortalte Warren at han ikke tror en kvinne kan vinne presidentvalget i USA.

– Jeg har aldri sagt det, jeg har til og med støttet Warren som presidentkandidat tidligere, sa Sanders, noe som fikk Warren til å riste på hodet.

Hun skygget imidlertid unna direkte konfrontasjon, og svarte i stedet med et stikk til alle de fire mennene på scenen:

– Jeg er uenig i det han sier. Men Bernie er min venn, og jeg er ikke her for å krangle med ham. Men spørsmålet om en kvinne kan vinne, er blitt stilt mange ganger, og jeg mener det må konfronteres. La oss se på mennene på denne scenen: De har til sammen tapt ti valg. De eneste som har vunnet alle valgene de har deltatt i, er kvinnene: Amy og meg, sa Warren til applaus fra publikum.

Forsvarte Soleimani-angrep

Samtidig som demokratene møttes til debatt i Iowa, holdt president Donald Trump valgkamparrangement i Milwaukee i Wisconsin.

Her forsvarte han igjen droneangrepet på den iranske generalen Qasem Soleimani, da han gjentok påstanden om at Iran planla angrep mot flere amerikanske ambassader, skriver The Guardian.

– Dersom jeg ikke drepte ham, så la oss si at vi hadde mistet tre, fire-fem ambassader, sa Trump i talen.

Publisert: 15.01.20 kl. 04:14

