IS-kvinnen (29) erkjenner ikke straffskyld

Under en pressekonferanse søndag, opplyser kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus at hun ikke erkjenner straffskyld. Hun vil samarbeide med PST.

Han understreker at det har vært en god dialog med Utenriksdepartementet (UD).

– Vi har hele tiden ment at det var ekstra viktig å få denne familien ut av al-Hol-leiren, sier han.

Av hensyn til barna, kan han ikke kommentere helsetilstanden deres.

Lørdag holder forsvareren en pressekonferanse sammen med ekspert på krigens folkerett Mads Harlem, som har jobbet i kulissene for å få kvinnen hjem.

Nordhus opplyser at kvinnen har tatt stilling til siktelsen. Hun er blitt avhørt av PST og erkjenner ikke straffskyld. Men hun vil samarbeide med PST.

– Et av hennes mål er å gi PST så mye opplysninger at de kan hindre at dette vil skje igjen, sier Nordhus.

Kvinnen samtykker til varetektsfengsling i fire uker, opplyser Nordhus. Hun ønsker at PST ettergår hennes opplysninger.

Hun er ikke siktet for å være aktivt stridende i Syria eller for å ha hatt en militær rolle, understreker Nordhus.

PST har hatt innledende avhør med kvinnen, men Nordhus ønsker ikke å gå inn i detaljene av hensyn til etterforskningen.

16. oktober ble forsvareren informert om at familien ville bli hentet hjem, opplyser han under pressekonferansen. Kvinnen tok valget om å reise hjem med sine to barn.

– Samarbeidet var ikke uten risiko. Min klient valgte å ta denne risikoen, sier Nordhus.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Jobbet i kulissene

Utad er IS-kvinnen (29) og de to barna som er blitt hentet hjem til Norge, representert av advokat Nils Christian Nordhus. Men i kulissene har juristen Mads Harlem, tidligere leder i politikk- og folkerettsseksjonen i Røde Kors, jobbet frivillig med saken som rådgiver.

Mads Harlem opplyser til VG at han har holdt møter med flere sentrale politikere.

Han har også lagt frem argumenter som er blitt brukt i dialogen med Utenriksdepartementet (UD).

– Norge hadde et juridisk ansvar for å yte bistand til de to barna, og dermed også deres mor, ved å hente den syke gutten hjem til nødvendig helsehjelp, sier Harlem til VG i forkant av en pressekonferanse søndag.

FOLKERETTSEKSPERT: Mads Harlem Foto: Privat

Det humanitære sporet

Resonnementet til Harlem, som han gikk ut med i en kronikk i Dagbladet allerede i mars i fjor, og som han la frem for politikerne og statssekretæren i UD, var at barna ikke fikk sine rettigheter etter Genève-konvensjonene oppfylt.

– I tråd med krigens folkerett har alle land som har mulighet til det plikt til å bistå sine borgere, og Norge viste ved å hente hjem de fem foreldreløse barna i fjor vår at det var mulig å yte slik bistand, sier Harlem.

VG-EKSKLUSIVT: Slik hentet Forsvaret de norske barna ut fra Syria

Både i Belgia og Tyskland har domstolene bestemt at regjeringen har en plikt til å hente hjem IS-kvinner som har gått rettens vei for å få bistand.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på tre og fem år. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

De avgjørende møtene

Men det juridiske sporet var usikkert å forfølge via domstolene, og det ville også ta for lang tid, ettersom det ene barnet har en alvorlig helsetilstand.

Det ble derfor raskt klart at det humanitære sporet ville bli avgjørende. I ettertid mener Harlem at særlig to politiske prosesser ble avgjørende for å legge press på regjeringen:

VG-eksklusivt: Jobbet i månedsvis med hemmelig hjemhenting

– MDG sitt forslag og Støre sitt utspill la press på KrF og Venstre, som har vært pådrivere innad i regjeringen. I Ap oppfattet jeg at det var uenighet om saken, og å vise støtte til at regjeringen fulgte det humanitære sporet ble et slags kompromiss, sier Harlem.

SØSKEN: De to barna på et bilde fra leiren al-Hol i Syria. Foto: PRIVAT

De andre kvinnene

Etter denne hjemhentingen er norske myndigheter kjent med at det nå er fire norske kvinner med til sammen fire barn som er igjen i interneringsleirer kontrollert av kurdiske myndigheter.

De fire som gjenstår er den omstridte islamisten Aisha Shezadi (med ett barn), en etnisk norsk konvertitt til islam (uten barn), og de to norsk-somaliske kvinne kjent fra boken «To søstre» (til sammen tre barn).

Per nå har ingen av disse en søknad inne hos UD for å få såkalt «konsulær bistand». Harlem mener også disse kvinnene kan ha krav på hjelp.

– Jeg skal nå jobbe fast for advokatfirmaet Nordhus & Aarø, og ett av temaene jeg vil løfte er at vi trenger en prinsipiell debatt om hvilken bistand norske borgere har krav på etter folkeretten, og hvordan det skal tolkes etter loven om konsulær bistand fra utenrikstjenesten.

Ingen av de gjenværende kvinnene som har barn er klienter hos advokatfirmaet, men Harlem sier at han er klar for å jobbe videre med disse sakene.

– Dersom det er ønskelig at vi skal bistå andre barn og deres mødre som sitter internert i Syria, så vil jeg være klar til å gjøre det.

Det juridiske sporet

Juridisk er det blitt det stilt et tydelig krav både fra opposisjonen og fra regjeringen: IS-kvinner som hentes til Norge må straffeforfølges.

Den 8. oktober gjorde Politiets sikkerhetstjeneste en formell endring på IS-kvinnens juridiske status, som ble endret fra mistenkt til siktet for deltagelse.

Den 16. oktober gikk justisminister Jøran Kallmyr ut i VG og forklarte at IS-kvinner kunne hentes hjem dersom de ble begjært utlevert. IS-kvinnens advokat Nils Christian Nordhus gikk på bakgrunn av siktelsen fra PST ut og ba om å få klient begjært pågrepet og utlevert. Men han fikk avslag i Lagmannsretten den 31. oktober.

Mandag fremstilles kvinnen for varetektsfengsling. PST mener at et bilde av IS-krigeren Bastian Vasquez, som kvinnen var gift med, knytter henne til terrororganisasjonen IS.

