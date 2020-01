Se dokumentar: Kappkjører for å kapre pasienter

Med sine 9 millioner innbyggere er Mexico City en av verdens aller største byer. Myndighetene opererer 45 ambulanser fordelt på alle disse menneskene. Byens ytterligere behov for ambulansetjenester er vill vill vest – et heseblesende race for å være først på ulykkesstedet.

Ambulansen som kommer først frem, får pasienten, og med jobben kommer sårt tiltrengte pesos i kassa. Dersom ofrene kan betale. Dette er en kamp om å overleve, både for ambulansens pasienter og personell.

«Midnight Family» har vunnet et titalls priser verden over i løpet av 2019, både på Sundance-festivalen og de anerkjente dokumentarfestivalene CPH:DOX, Sheffield DocFest og Bergen Internasjonale FilmFestival.

VG har kun rettigheter til å vise dokumentaren i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.

