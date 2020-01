RÅDHUS-EXIT: Skotske Iain Macnab og andre briter får ikke lenger stemme og inneha lokalpolitiske verv i Tyskland etter at brexit er et faktum lørdag 1. februar 2020. Foto: Jens Büttner / DPA

Brexit-trøbbel for britiske lokalpolitikere: Tysk landsby trenger ny borgermester

Mange politisk engasjerte briter som er bosatt i EU, må oppgi vervene sine når brexit er et faktum natt til lørdag. En av dem er en skotsk borgermester i en tysk landsby.

I 12 år har Iain Macnab vært borgermester i Brunsmark i Schleswig-Holstein, og egentlig skulle han ha sittet ut perioden sin, til 2023. Fredag ved midnatt, når Storbritannia går ut av EU, må den skotske 70-åringen takke av.

Tyske myndigheter ga ham beskjed allerede i fjor at på grunn av Storbritannias utmelding av EU, kommer han til å tape stemmeretten - og med den hans embete som borgermester i landsbyen med 170 mennesker, hvor han har vært bosatt i 40 år.

Til det siste hadde han håpet at det ikke skulle gå så langt, og at brexit ikke ville bli noe av. Nå er det imidlertid ingen vei tilbake. Frem til neste lokalvalg, skal hans vararepresentant steppe inn.

– Jeg skal overrekke nøkkelen, øve med rockebandet mitt og drikke en god, skotsk whiskey, sier Macnab ifølge Bild Zeitung.

Tøffe forhandlinger

Fredag 31. januar går Storbritannia formelt ut av EU. Det betyr at det fra lørdag av ikke vil være mulig for britene å reversere artikkel 50, som gjør at de skiller seg ut. Skulle britene ønske å bli EU-medlem igjen, må de søke om medlemskap på nytt.

Fredag kveld blir symbolsk og markerer slutten på det 47 år lange medlemskapet - både for de som feirer, og de som sørger. Så går britene over i en overgangsperiode, med tøffe forhandlinger med både EU og USA om mulige handelsavtaler. Det er altså langt fra sikkert hva som vil skje når de skal være helt ute av EU den 1. januar 2021.

Mange detaljer i britenes utmelding fra EU må fremdeles avgjøres, og det vil foreløpig ikke være mange synlige forandringer på lørdag, etter at den omstridte skilsmissen til slutt blir et faktum.

MÅ UT: Andrew Nixey (t.v.) er britisk storfebonde i Frankrike og kommunestyremedlem i Saint-Martial-sur-Isop. Her fotografert med landsbyens borgermester Pierre Bachellerie, som sier det er et «stort tap» at de nå mister den engasjerte briten i lokalpolitikken. Foto: John Leicester / AP

Fratas stemmerett

Men for mange briter som har slått seg ned på det europeiske fastlandet, vil utmeldingen bli spesielt merkbar. Den britiske valgloven hindrer personer som har bodd utenfor landet i mer enn 15 år å stemme i Storbritannia. Brexit vil frata mange av disse britene muligheten til å stemme noe som helst sted.

Problemet kan løses ved å søke om statsborgerskap i landet de har valgt å bosette seg i, men dette er ofte en omfattende prosess. Noen utvandrede briter møter heller ikke kravene, mens andre igjen ikke har lyst til å skifte statsborgerskap.

Trolig har en god del heller ikke fått med seg at de snart ikke vil ha stemmerett i noe land.

Statsborgerskap

Macnab sier han ikke ønsker å bli tysk statsborger, selv om han bodd i Tyskland i 40 år, fordi han kanskje vil flytte tilbake til Skottland en dag.

– Jeg har vært skotte i 70 år. Jeg vil ikke ødelegge muligheten for å dra tilbake og være dekket av det britiske trygdesystemet, sier Mcnab til nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Det var Maastrich-traktaten fra 1992 som sikret alle EU-borgere retten til å stemme og stille som kandidater i lokalvalg der de bor, selv om de ikke er borgere i det aktuelle landet.

Reglene i EU-landene er imidlertid ikke like for borgere fra land som ikke er med i unionen - en status britene vil få natt til lørdag. Etter at utmeldingen er et faktum vil britene fortsatt kunne stemme i lokalvalg i Danmark, Finland, Sverige, Nederland og i to byer i Slovakia.

FERDIG: Britiske Elaine Bastian spaserer arm i arm med sin ektemann Chris i den franske landsbyen Blond, hvor de har bosatt seg og hvor hun er valgt inn i kommunestyret. Foto: John Leicester / AP

757 britiske lokalpolitikere

Britiske myndigheter har forhandlet direkte med en rekke EU-land for å bevare muligheten for britiske utvandrere å stemme og inneha lokalpolitiske verv etter brexit. Myndighetene i London sier de har avtaler med Spania, Portugal og Luxembourg, og at forhandlingene fortsetter med andre land. Utvandrede briter skal også fremdeles ha mulighet til å stemme i Belgia, Estland, Irland, Litauen, Malta og Slovenia.

Briter vil imidlertid ikke lenger ha rett til å stemme og inneha lokale verv i Frankrike, hvor det bor titusenvis av briter. Ifølge innenriksdepartementet i Frankrike, er det 757 briter som har lokalpolitiske verv i Frankrike - flere enn noen annen innvandrergruppe.

– Gjør meg sint

Disse får beholde vervene sine inntil lokalvalgene i mars, men etter det vil de ikke lenger kunne stemme eller stille til valg med mindre de blir franske statsborgere.

Det er en skuffelse for britiske Elaine Bastian, som har vært kommunestyremedlem i landsbyen Blond siden 2014.

– Jeg føler meg nesten fraranet min lille krone, mitt ansvar, sier hun i et intervju med AP.

– Det gjør meg sint. Jeg liker virkelig ikke at andre mennesker skal ta livsvalg for meg. Det var mitt livsvalg å bli kommunestyremedlem, sier hun.

Publisert: 30.01.20 kl. 20:08

