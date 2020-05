DREPT: Wilma Andersson (17). Foto: Privat

Ekskjæresten tiltalt for drapet på Wilma (17)

Den 23 år gamle ekskjæresten har blitt tiltalt for drapet på Wilma (17), som forsvant i Uddevalla i november.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Aftonbladet.

Det ble satt i gang en massiv leting etter Wilma Andersson (17) da hun ble meldt savnet fra Uddevalla i Sverige i november i fjor. Politiet mente tidlig at hun var utsatt for noe kriminelt.

Så ble det kjent at politiet hadde funnet en kroppsdel som tilhørte Wilma, som utelukket at hun kunne bli funnet i live. Kort tid senere ble Wilmas ekskjæreste pågrepet, mistenkt for drap.

En hel by i sorg: «Går ikke an å beskrive med ord»

Av tiltalen mot ekskjæresten fremgår det at en kroppsdel ble funnet i en koffert i hjemme hos 23-åringen. Andersson bodde hos kjæresten i tiden rundt da hun forsvant. Politiet fant også spor av Wilmas blod i hjemmet.

– Kjæresten nekter straffskyd og sier at Wilma forsvant etter at han gjorde det slutt med henne, sier politisjef Sten-Rune Timmersjö ifølge Aftonbladet.

Publisert: 13.05.20 kl. 10:23 Oppdatert: 13.05.20 kl. 10:56

Fra andre aviser