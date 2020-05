AMERIKANSK NØDHJELP: Bilene står i kø utenfor kjøpesenteret, men ingen får åpne døren for å gå ut. Alle sammen har kommet hit for å hente forsyninger av gratis mat. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kø av sultne middelklasse-amerikanere: – Vi har gitt bort 450.000 kilo mat

PITTSBURGH (VG) Arbeidsledigheten i USA øker dramatisk. Nå trenger flere og flere amerikanere hjelp til å få mat ved middagsbordet.

Nå nettopp

Den store parkeringsplassen ved det eksklusive kjøpesenteret er full av biler. På en vanlig lørdag hadde også butikkene vært stappfulle av mennesker, men ingenting er normalt lenger. I stedet sitter alle i bilene sine og venter i den lange køen for levering av gratis dagligvarer som blir stablet utover parkeringsplassen.

Lokale politifolk og frivillige i gule vester med røde flagg leder bilene, mange av nyere modell, til rett sted i køsystemet.

ROPER UT BESKJEDER: Ved hjelp av en ropert holder Charlese McKinney en gjennomgang med de frivillige før dagens matutdeling starter. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette er et ganske velstående middelklasseområde, og nå møter vi familier som aldri trodde de skulle havne i en slik situasjon som ber om hjelp for første gang, sier Jim Guffey (53) fra South Hills Interfaith Movement – en av to organisasjoner som organiserer matutdelingen.

Drive In-programmet ble startet for å minimere risikoen for infeksjon for alle involverte. Alle blir bedt om å sitte i bilen og åpne bakluken fra innsiden – så laster de frivillige maten inn.

Klarer ikke betale

Jennifer Castello jobber på et aldershjem. I dag besøker hun en matbank for første gang.

– Jeg trodde aldri jeg måtte gjøre det, men mannen min mistet jobben som elektriker på grunn av pandemien. Nå har vi bare én lønn for oss og våre tre barn, sier hun til VG.

MATMOR I KØ: Etter at mannen mistet jobben, har ikke Jennifer Castello og familien lenger råd til å betale regningen. Hun er svært glad for å få hjelp til mat. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg har bare betalt halvparten av husleien, men jeg håper og tror at de ikke kan kaste oss ut i løpet av disse spesielle tidene. Jeg håper utleieren forstår. Vi betalte heller ikke de siste regningene for bil og strøm. Men mat er det viktigste, og det er fantastisk at de gir oss dette.

Skyhøy arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i USA er nå på rekordhøye 14,7 prosent. Bare i Pennsylvania har to millioner mennesker mistet jobben etter at coronapandemien brøt ut. Stadig flere trenger hjelp med mat.

– Mellom 40 og 50 prosent av dem som nå kommer for å få hjelp har mistet jobben sin nylig, sier Melissa Murray fra Greater Pittsburgh Community Food Bank. Dette er den andre organisasjonen som jobber med matutdeling i Pittsburgh. De jobber på spreng for å hjelpe alle som trenger det.















FØRSTEMANN: Benjamin Perrin er først i køen med sin Toyota. Han ankom halv åtte om morgenen selv om utdelingen av mat ikke starter før klokka elleve.

– I perioden 15. mars – 15. april hadde vi 11.300 unike besøkende på landingssiden «Få hjelp» på nettstedet vårt. I samme periode i fjor hadde den 830 unike besøkende.

Det man trenger til 58 måltider

– Gjennom utdeling av mat via drive in, har vi servert rundt 19.000 biler og gitt ut mer enn 450.000 kilo mat, sier Melissa til VG.

Hver bil får tre bokser: en med tørrmat som pasta, peanøttsmør, hermetisert tunfisk og kylling, pastasaus, én boks med frosset kjøtt og en med frukt og grønnsaker som gulrøtter, løk, kål og ananas.

Klikk for å aktivere kartet

Totalt er det 32 ​​kilo mat som er beregnet å holde til omtrent 58 måltider.

Kom tidlig om morgenen

Benjamin Perrin er først i køen med sin Toyota. Han kom allerede klokken halv åtte om morgenen, selv om matutdelingen ikke starter før klokken elleve.

– Det hadde vært tøft for meg om jeg ikke kunne få mat her. Det er en fantastisk tjeneste for alle som har det vanskelig nå, sier han til VG.

SIKKERHET FØRST: Ingen får gå ut av bilene sine. Bagasjelokket skal åpnes innenfra, så de frivillige kan løfte matkassene inn i bagasjerommet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lenger bak i den lange køen sitter Cheryl Wade (72). Bak rattet sitter barnebarnet Josh (21).

– Jeg har vært her før, dette er veldig bra. Det eneste er at køen er så lang, og at du må vente så lenge.

I to timer blir det delt ut mat. Før stengetid har de frivillige rukket å laste 2889 bokser med over 32.000 kilo mat inn i bagasjerommene på 963 biler.

VG i USA: Thomas Nilsson.

Publisert: 19.05.20 kl. 19:22

Mer om Coronaviruset Økonomi USA

Fra andre aviser