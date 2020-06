Venetianere i corona-karantene – får maten rodd til døren

VENEZIA (VG) Da coronaepidemien stengte ned Italia, åpnet en ny nisje seg for kvinnelige båtentusiaster i Venezia: De ror varer hjem til folk som føler seg tryggest innendørs.

Row Venice heter den lille organisasjonen som vil fremme tradisjonell venetiansk rokultur og oppmuntre kvinner til å bli aktive utøvere i roing.

Hvert år lærer de om lag 3000 tilreisende den spesielle teknikken som gondolierer bruker. Stående med blikket frem, fører de smekre farkoster på byens kanaler.

Men da coronatiltakene ble satt inn 8. mars og turistene uteble, sto de om lag 20 kvinnene uten oppdrag og inntekter – og måtte ta oppfinnsomheten i bruk.

ROR: Stående skåter Elena Almansi og Marta Bortolozzo seg frem gjennom de trange kanalene. Foto: Harald Henden, VG

De innledet samarbeid med lokale bønder på fastlandet, som leverer økologisk frukt og grønt – og tilbød seg å ro varene deres helt frem til kundene.

– Etterspørselen var stor, fordi så mange er isolert hjemme, forteller Jane Caporal (58).

Kvinnen som kom fra Perth i Australia til Venezia for 30 år siden, grunnla Row Venice. VG fikk være med på hjemmelevering gjennom byens trange kanaler og smug.

Enkle arbeidsbåter

Fire trebåter ligger fortøyd ved Fondamenta Burchielle. Mannen fra den familiedrevne gården Donna Gnora henter kasse på kasse fra varebilen på Piazzale Roma.

Elena Almansi og Marta Bortolozzo løfter eplejuice, oster, egg, gulrøtter, salater og annen økologisk dyrket frukt og grønt over i fraktebåten, kalt en «Batella a coa di gambero».







fullskjerm TREBÅTER: Jane Caporal lemper varer over i de tradisjonelle fraktebvåtene.

Den elegant krummede stavnen ser ut som en rekehale, derav navnet. Formen på den lange, bredbunnede robåten har vært uendret gjennom århundrene.

– Disse ydmyke arbeidsfarkostene forsvant fra kanalene på femtitallet. Men eldre innbyggere husker dem og gir oss masse oppmerksomhet, sier Caporal.

40 km kanaler

Et stort tørkle beskytter varene mot solen idet vi legger ut fra steinkaien. En roer foran og en bak skåter båten fremover, mens det blågrønne vannet skvulper mellom husveggene.

Gamlebyen ligger på 118 lave holmer. Mer enn 400 broer krysser de 40 kilometerne med kanaler. Husene står på trepåler som millimeter for millimeter synker ned i havet.

Canal Grande er den brede hovedfartsåren som bukter seg gjennom Venezia. Men snart er vi inne i kanaler så smale at roerne kan sparke fra i lysegule og okerfargede murvegger.











fullskjerm TEKNIKK: Organisasjonen Row Venice ønsker å fremme kvinner innenfor rosporten. Marta Bortolozzo viser teknikken.

Gjør det stående

– Når du er her, skjønner du hvorfor venetianere gjør det stående. Kanalene er trange og vannveiene så travle at du ikke kan sitte med ryggen til ferdselsretningen, sier Caporal.

Hun brenner for den særegne roteknikken, men er vel så opptatt av å løfte kvinner frem.

– De som lever av å ro gondoler, er menn. En av våre instruktører er eneste kvinne som jobber full tid som gondolier. Jeg ville skape arbeidsplasser for kvinner, sier 58-åringen.

Massimo Raderi møter oss på Campo San Pantalon, for å ta imot varene han har bestilt.

– Jeg er redd for viruset, vi må alle være påpasselige. Men det er ikke viktigste grunnen til at jeg bruker denne utmerkede tilbringertjenesten, sier den italienske herren bak munnbindet.

VIRUSFRYKT: Massimo Raderi (t.h.) frykter coronaviruset, men handler økologisk frukt og grønt fordi han foretrekker sesongvarer. Foto: Harald Henden, VG

Vil ikke spise vinterbær

Hva han setter pris på, er å få sesongvarer direkte fra bonden.

– Jeg hater virkelig å spise jordbær om vinteren, sier Raderi med et smil.

Fra øverste etasje stikker et bustet, hvithåret hode ut vinduet, når Marta ringer på døren i Piscina S. Samuele.

– Jeg har grønnsakhage selv, i Bassano del Grappa. Men dit kommer jeg meg ikke i disse dager, roper Nico Stringa ovenfra leiligheten sin.

Gamlingen sier at viruset ikke traff Venezia så hardt. Men han har ikke tålmodighet til å stå i kø med stor avstand på supermarkedet og foretrekker å få frukt og grønt på døren.









fullskjerm SMUG: Marta Bortolozzo bærer varer gjennom smugene.

Robåtene som kalles gondoler, ble første gang nevnt i skriftlige kilder for tusen år siden. Venezias hersker, dogen, besluttet i det 17. århundre at de skulle være svarte.

Den gang var det 10.000 gondoler i Venezia. I dag er det omkring 500, til glede for turister som glir gjennom kanalene mens gondolieren synger «O sole mio» og andre svisker.

– Sikrere å få maten levert

Vannbussene vaporetti og motorbåter har fortrengt gondolene i Venezia. Men ferdselen har vært langt mindre, i byen som er lagt øde under coronapandemien.

Under vårt besøk ligger gondolene ved kai, under blå presenninger.

– De fleste som bruker oss, gjør det fordi de vil ha økologisk frukt og grønt. Men flere har isolert seg hjemme og synes det er sikrere å få maten levert, sier Jane Caporal.

Martinika Philippe handler økologisk av etiske grunner – hun mener at industriell produksjon alltid innebærer en form for utnyttelse, et eller annet sted i kjeden.

– Jeg gir heller pengene til en liten lokal matprodusent, sier kvinnen.

ETISK: Martinika Philippe (t.v.) handler økologisk av etiske grunner. Foto: Harald Henden, VG

Kvalitet og bærekraft

Turistbyen Venezia har ligget brakk i snart tre måneder, men de første besøkende fra Veneto-regionen vendte tilbake forrige helg. Snart kan også EU-borgere komme.

– Skal byen overleve på lang sikt, trenger vi turistene. Men vi må ta det mer med ro, tenke kvalitetsopplevelser og bærekraftig turisme, sier Jane Caporal i Row Venice.

30 millioner turister kommer hvert år til den vakre byen innerst i Adriaterhavet. På travle sommerdager stamper over 300.000 besøkende i kø i trange smug og kanaler.

Bak palassenes marmorfasader langs Canal Grande bor i overkant av 50.000 mennesker i det historiske sentrum av Venezia. Folketallet var tre ganger høyere ved slutten av krigen.

KARNEVAL: Karnevalet i Venezia i februar ble avbrutt av coronaepidemien, som tømte byen for turister. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS

Turistene har drevet ut de fastboende. De som er igjen, er gamle og gebrekkelige. Under coronaepidemien har mange sittet inne i sine små leiligheter, engstelige og isolerte.

Det fryktede viruset har tatt livet av flere enn 34.000 mennesker i Italia. Landet ble epidemiens episenter i Europa i mars. Flere enn 230.000 er registrert smittet, ifølge VG oversikt.

27. mars var den verste dagen i Italia, med 919 registrerte dødsfall på ett døgn.

40 dager på reden

Ordet karantene har sin opprinnelse fra havnebyene i Adriaterhavet, som svarte på pesten svartedauden med å isolere innkommende skip i 40 dager – «quaranta giorni» på italiensk.

Som ble quarantina, eller karantene.

Elena Almansi er en av 20 kvinner i organisasjonen Row Venice som normalt livnærer seg på å lære turister – men for tiden ror matvarer hjem til folk i Venezia. Foto: Harald Henden, VG

Publisert: 14.06.20 kl. 19:48

