Etterretningssjef med nye detaljer: Slik jaktet vi IS-lederen

De jaktet personene som sto IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi nær. Så kom gjennombruddet.

Nå nettopp







I årevis var irakiske etterretningsagenter på sporet av IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, før de fikk gjennombruddet som var kritisk for å kunne ta ham. Det forteller general Saad al Allaq, sjefen for Iraks militære etterretning, i et sjeldent intervju med CNN.

I intervjuet kommer han med nye detaljer fra klappjakten på den fryktede IS-lederen. Han bekrefter at Iraks taktikk gjennom flere år var å lete etter de som var tett på IS-lederen.

– Vi observerte hvordan Baghdadi forflyttet seg indirekte ved å følge med familien, sier al Allaq, før han legger til:

– Ved å gjøre det ga det oss et slags hemmelighold, og vi ga Baghdadi inntrykk av at vi ikke overvåket bevegelsene hans.

Baghdadi ble IS-leder i 2010. I juli i 2014 annonserte han opprettelsen av IS-kalifatet da han var i Mosul. Siden da har han vært blant verdens mest ettersøkte menn.

JAKTET: IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi var en halve verden ville få kloen i. Foto: US DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT / US DOD

Flyktet fra by til by

Irakerne startet «Operation Falcon Eye» hvor oppdraget var å finne Baghdadi. Det er detaljer fra denne operasjonen CNN har fått presentert fra irakiske militære etterretningsoffiserer.

Det finnes en rekke andre versjoner om hvilke opplysninger som ble var avgjørende i jakten på IS-lederen, uten at disse versjonene samsvarer helt.

Skal ha blitt avslørt av en av sine nærmeste: Brukt undertøy og en blodprøve skal ha vært avgjørende

CNN gjengir opplysningene fra irakiske etterretningsoffiserer og landets etterretningssjef Saad al Allaq, som forteller følgende om den dramatiske jakten:

Baghdadi oppholdt seg i Irak før terrororganisasjonen ble drevet ut fra Mosul. Deretter skal han ha flyktet gjennom IS-kontrollert område i Syria, nordover langs elven Euphrate til Deir Ezzor, hvor han var i februar 2018.

Herfra skal han ha dratt videre inn i Syria, hvor han stadig forflyttet seg i ørkenområdene mellom Palmyra og Homs, frem til mars i år.

Ifølge al Allaq skal IS-lederen på et tidspunkt ha endret oppholdssted ti ganger om dagen.

Det store gjennombruddet

Ifølge etterretningssjefen var gjennombruddet pågripelsen av Baghdadis svoger Mohammed Ali Sajet al-Zubaaei. Denne pågripelsen kom etter at flere andre personer tett på IS-lederen var tatt.

Al-Zubaaei ble tatt til fange av irakerne i utkanten av Bagdad i mai i år. Han skal ha blitt en av IS-lederens nærmeste etter at han ble en del terrororganisasjonen i 2015.

FØR OG ETTER: Disse bildene viser stedet der Abu Bakr al-Baghdadi holdt til. Bildene er tatt før og etter USAs spesialstyrker slo til. Foto: Department of Defense

Ifølge CNN var det svogeren som ga irakiske myndigheter opplysningene om en tunnel i ørkenen nær Qaim, en by ved den syriske grensen.

I denne tunnelen skal de ha funnet personlige eiendeler som tilhører Baghdadi, kart og håndskrevne notater som nevner ulike lokasjoner.

Al-Zubaaei skal også ha avslørt at Baghdadi kunne være i den syriske byen Idlib, noe som mange eksperter ikke hadde tro på ettersom den var under kontroll av Al-Qaidas jihadisthær Hayat Tahrir al-Sham.

Det var i Barisha, like utenfor denne byen, at Baghdadi senere utløste sin bombevest da amerikanske spesialstyrker slo til mot hans oppholdssted. VG har også tidligere omtalt hvordan den første kona til IS-lederen hjalp tyrkisk etterretning i klappjakten.

Døde kropper og ruiner: Vitne til VG om stedet der IS-lederen ble drept

CNN skriver også at irakiske sikkerhetsstyrker infiltrerte Baghdadis smuglernettverk i Syria. Dette var også et viktig bidrag for å komme på sporet av IS-lederen, ifølge TV-kanalens kilder.

Irakiske myndigheter skal ha delt informasjonen de satt med til de USA-ledede koalisjonsstyrkene i Irak og Syria jevnlig.

Publisert: 17.11.19 kl. 15:32







Mer om