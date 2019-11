Frode Berg i tingretten i Moskva sammen med sin forsvarer Ilja Novikov i vår. Foto: Jørgen Braastad, VG

Reuters: Har mottatt anmodning om benåding av Frode Berg

Russiske myndigheter har fått en formell benådingsanmodning fra Frode Berg.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Sannsynligvis betyr dette at alt er klart for utveksling på russisk side. Dette er ytterligere en bekreftelse på at vi nærmer oss mållinjen, sier Bergs advokat Brynjulf Risnes til VG.

Advokaten sier det vare er sendt én benådningssøknad og den har Berg sendt selv.

Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov hevdet tirsdag at han ikke vet om benådningssøknaden har kommet til Kreml ennå, skriver Tass og andre russiske medier.

– Det er ingen tidsfrister som skal holdes, men det er en spesiell prosedyre som skal følges ifølge et presidentdekret fra 2001, sa Peskov, som også bekreftet russiske myndigheter har fått en benådningssøknad fra Frode Berg.

Den spiondømte nordmannen har sittet fengslet i Lefortovo-fengselet til FSB i Moskva siden desember 2017, og ble tidligere i år dømt til 14 års fengsel for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt, i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland.

16. oktober meldte det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS) at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Mandag var statsminister Erna Solberg i møter med både litauiske og andre lands politikere som er med i European People’s Party. Solberg har ikke villet kommentere hvorvidt Frode Berg og en eventuell utvekslingsavtale med Russland har vært tema under samtalene.

Det ble først meldt at anmodningen kom fra Norge. Dette er ikke korrekt. Den kommer fra Berg selv.

