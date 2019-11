DRIVER VAKGKAMP: Donald Trump på vei til et arrangement i Bossier, Louisiana torsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump tar skattesak til Høyesterett

USAs president Donald Trump ber landets Høyesterett gripe inn for å stanse innsyn i skattemeldingene hans.

Nå er det duket for en prinsipiell kamp i USAs Høyesterett, skriver nyhetsbyrået AP:

For hvor stor mulighet har en sittende president til å trosse rettsordre? Det er statsadvokaten I New York som vil ha fatt i Trumps skattemeldinger, som er del av en pågående, større etterforskning.

Jay Sekulow, en av Trumps advokater, sier til Reuters at de mener det strider mot loven etterforske en sittende president, og at de derfor ikke vil bidra til dette. Det er ventet at dommerne i Høyesterett vil diskutere og muligens kunne komme med en prinsipiell uttalelse om denne påstanden.

To av de ni høyesterettsdommerne er utnevnt av Donald Trump: Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh.

Etterforsker hysj-penger

Statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, har bedt om å få Trumps skattemeldinger fra og med 2001 og frem til nå, i forbindelse en større etterforskning som blant annet omfatter utbetalingen av såkalte hysjpenger til to kvinner som begge hevdet å ha hatt et seksuelt forhold til Trump.

Pengene ble utbetalt før presidentvalget i 2016, skriver NTB.

Trump saksøkte i september statsadvokaten for å stoppe utleveringen av skattemeldingene, men tapte saken i begynnelsen av oktober. Han ble da beordret til å legge frem skattemeldingene. Presidenten anket avgjørelsen, men en ankedomstol nektet å behandle saken, som nå altså går til Høyesterett.

Firmaet som fører regnskap for presidenten, Mazars USA, har lovet at de vil utlevere dokumentene så snart retten har kommet med sin avgjørelse.

– Bryter med grunnloven

Trumps advokat Jay Sekulow argumenterer blant annet med at dersom presidenten kan etterforskes, vil det distrahere ham fra det andre, viktige arbeidet han gjør, i tillegg til at det vil stigmatisere presidentskapet, skriver AP.

– Vi argumenterer for at stevningen bryter med den amerikanske grunnloven og at den derfor ikke kan håndheves. Vi håper Høyesterett vil gi oss medhold i denne betydningsfulle grunnlovs-saken og reversere den farlige og skadelige beslutningen til ankedomstolen, Sekulow til ABC.

Statsadvokatens kontor i New York har tidligere uttalt at de ikke finnes noen lover som gir en president immunitet i slike saker.

Publisert: 15.11.19 kl. 02:31