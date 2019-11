STENGES: Markusplassen stenges på grunn av flom, melder AFP fredag.

Stemte ned klima-forslag: Oversvømt av vannmasser

Like etter at det politikere i det regionale parlamentet i Venezia stemte ned budsjettforslag for å motvirke klimaendringer, ble parlamentsbygningen oversvømt for første gang i historien.

Det skriver CNN.

Kraftige regnbyger har ført til den verste oversvømmelsen i den populære turistbyen siden 1966. Italias regjering erklærte torsdag unntakstilstand i byen på grunn av de store vannmassene.

Fredag melder AFP at Markusplassen stenges på grunn av flommen.

– Jeg er nødt til å stenge plassen for å unngå helserisiko for innbyggerne. Det er en katastrofe, sier borgermester Luigi Brugnaro fredag formiddag, ifølge NTB.

Da ble vannstanden ifølge DPA målt til 153 cm over det normale havnivået, og det fortsatte å stige, sier borgermester. Vannet på Markusplassen har blant annet flommet inn i inngangspartiet til den berømte Markuskirken.

– Ironisk

Det var tirsdag at de regionale politiske partiene hadde samlet seg for å debattere det budsjettet for regionen Veneto for 2020 i den historiske parlamentsbygningen Palazzo Ferro Fini. Rundt klokken 22.00 på kvelden begynte det å renne vann inn, skriver Andrea Zanoni i det liberale sentrumspartiet Italia dei Valori på Facebook.

Hun deler også bilder av den oversvømte bygningen.

– Ironisk nok ble kammeret oversvømmet to minutter etter at majoriteten Lega Nord, Italias Brødre og Forza Italia, avviste våre endringer for å takle klimaendringene, skriver hun i innlegget.

Ifølge CNN gikk budsjett-endringene som ble stemt bed blant annet på tiltak for finansiering av fornybare ressurser, å erstatte dieselbusser med «mer effektive og mindre forurensende» busser, å bli kvitt forurensende ovner, og på plastforurensning.

Zanoni, som er er nestleder i klimakomiteen, anklager den regionale presidenten Roberto Ciambetti fra Lega Nord for å presentere et budsjett uten noen konkrete tiltak for å bekjempe klimaendringer.

Ciambetti kaller dette propaganda og villedende lesning i en uttalelse til CNN.

– Vi stemmer for et regionalt budsjett som brukte 965 millioner euro de siste tre årene i kampen mot luftforurensning, som er en avgjørende faktor i klimaendringene.

Han har selv delt en video fra tømmingen av bygningen på Facebook.

– Vi har ødelagt Venezia

Fredag takker borgermester Luigi Brugnaro andre borgermestre og innbyggere som har tatt kontakt i solidaritet med befolkningen i Venezia på Twitter.

– Med stolthet, mot og ydmykhet jobber vi for å få byen i gang igjen. Vi er motstandsdyktige: sammen skal vi lykkes, skriver han, og deler også et bilde av Markusplassen, med en advarsel om at den er stengt.

Han anslår ifølge NTB at vannet har påført skader for om lag 1 milliard euro.

– Vi har ødelagt Venezia. Vi snakker om skader for rundt 1 milliard euro, og det er bare for tirsdag, ikke for i dag, sa han tidligere på dagen.

Vannstanden i den italienske perlen er på sitt høyeste på over 50 år, skriver The Guardian. På sitt høyeste onsdag sto vannet på 1.87 meter over normalen, og alarmen kunne høres over byen.

– Vi må hjelpe hverandre. Vi stå samlet for å møte denne situasjonen, som er et resultat av klimaendringene, sa borgermester Brugnaro til nyhetsbyrået AFP onsdag.

Den store åpne Markusplassen, der Markuskirken ligger, ble dekket av over halvannen meter vann tirsdag kveld. Ute måtte folk gå på plattformer som ble satt opp i forbindelse med flommen, og kafeer og butikker ble oversvømt.

En talsmann for kirkerådet sa at kun fem ganger tidligere i kirkens historie, byggingen startet i år 828, har den vært utsatt for så omfattende vannmasser. Og tre av disse oversvømmelsene har skjedd de siste 20 årene, noe talsmannen påpeker er bekymringsfullt.

Publisert: 15.11.19 kl. 12:37 Oppdatert: 15.11.19 kl. 12:48