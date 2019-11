Sjokkerende bilder av luftforurensningen i India

I New Delhi er luftkvaliteten så dårlig at 32 fly måtte omdirigeres søndag. Tåkelokket som ruver over den indiske metropolen hindrer også elever i å komme seg til skolen.

Det er registrert en Air Quality Index (AQI), som måler nivået av svevestøv, over 500 på en rekke målestasjoner i og rundt den indiske hovedstaden. Dette tilsvarer kritiske nivåer, skriver Times of India.

Den begredelige luftkvaliteten er 20 ganger høyere enn hva som betegnes som helseforsvarlig av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Søndag ble flytrafikken hemmet som følge av for dårlig sikt, og i tillegg besluttet lokale myndigheter at samtlige private og statlige skoler opptil 12. klasse skal holdes stengt.

– Grunnet dårlig sikt på Delhi lufthavn, så har 32 fly blitt omdirigert, melder flyplassen i en offentlig uttalelse.

Ifølge målinger nåtid i New Delhi er det registrert flere tilfeller på 999 søndag. Det er det høyeste en monitor kan måle (ekstern lenke).

«Et gasskammer»

Den hinduistiske festivalen Diwali i oktober-november-skifte, hvor man tenner lys og kinaputter, har blitt en tradisjonstro forløper til det økte forurensningsnivået i høstmånedene.

Dette i tospann med at bønder i nabostatene brenner rester av avlingene sine som forberedelse til neste sesong.

På fredag var luften kategorisert som giftig og innbyggerne fikk vanskeligheter med å puste, skriver The Guardian.

New Delhis sjefsminister Arvind Kejriwal rykket ut og kalte byens situasjon for «et gasskammer».

Skylder på hverandre

Mens metropolens innbygger har uttrykt sin misnøye med myndighetene for manglende kontroll og tiltak, skylder styresmaktene på hverandre.

– Mellom februar og oktober var luften ren. Hva har skjedd i de siste dagene? Jeg tror ikke innbyggerne her har kjøpt et hundretusen nye kjøretøy. Forurensningen skyldes brenning av avlinger fra nabostatene, bedyrer New Delhis sjefminister, ifølge Indian Express.

Kejriwal har også kalt på sentrale myndigheter til å bistå med tiltak for å få kontroll over situasjonen.



















Skolene holder stengt til tirsdag og all bygningsarbeid er stanset i kjølvannet av tåkelokket som ligger over storbyen. Folk er anmodet om å holde seg inne, men lokale myndigheter har også klargjort fem millioner støvmasker som skal deles ut.

– De siste ti årene har situasjonen blitt verre og verre, og vi har aldri sett en slik situasjon. De siste dagene har vært forferdelige. Vi har sett mange av våre elever blitt syke og klage på pustevansker, sier viserektor Rachel Rao på Queen Marys skole i Delhi.

Sykehusene i hovedstaden rapporterer om en oppsving i antall pasienter som kommer inn med pustevansker.

Fra og med mandag iverksettes et bil-tiltak hvor kjøretøy med skiltnummer som starter med partall og oddetall vil kjøre på separate dager.

Publisert: 03.11.19 kl. 17:11







