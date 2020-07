Iran klager inn USA for FN etter jagerfly-hendelse

Iran har klaget inn USA for FN for det de mener er et «tydelig brudd» på folkeretten etter at minst et amerikanske jagerfly fløy nært et iransk passasjerfly.

Et iransk passasjerfly fra Mahan Airlines skal torsdag ha vært nødt til å endre flyhøyde da et amerikansk jagerfly fløy mot det i kollisjonskurs over syrisk luftrom.

Flere passasjerer skal ha blitt skadet som følge av hendelsen, ifølge iranske IRIB News.

USA har bekreftet torsdag at et av deres fly fulgte passasjerflyet, men hevder at det befant seg på trygg avstand.

Det offisielle nyhetsbyrået i Iran (IRNA) meldte at landet hadde sendt et brev til FNs sikkerhetsrådet og generalsekretær António Guterres på grunn av hendelsen, skriver nyhetskanalen Al Jazeera fredag.

Ifølge kanalen har utenriksdepartementet i Iran fredag sagt at de også har lagt inn en klage til FN-byrået Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart og til den sveitsiske ambassaden i Teheran som håndterer amerikanske interesser for USA i Iran.

– Hvis det skjer noe med flyet på returflygingen, vil Iran holde USA ansvarlig, sier talsperson for utenriksdepartementet Abbas Mousavi til IRNA, skriver kanalen.

Det iranske passasjerflyet landet tidlig fredag morgen i Teheran i Iran og er i vanlig drift nå.

Utenriksministeren i Iran, Javad Zarif, har på Twitter blant annet skrevet at «USA ulovlig okkuperer områder til en annen stat og i tillegg trakasserer en planlagt sivil flyging, som igjen utsetter uskyldige sivile passasjerer ... Disse forbudene må bli stoppet før en katastrofe».

Etter at passasjerflyet hadde landet i Beirut i Libanon, sa piloten til IRIB at det var to jagerfly som nærmet seg, og at pilotene identifiserte seg selv som amerikanske.

Talsperson for de amerikanske styrkene i regionen, Bill Urban, sier til Reuters at et jagerflyet var på et rutineoppdrag i området, og at de gjennomførte en visuell inspeksjon av passasjerflyet på en «trygg avstand på rundt 1000 meter».

– Dette skjedde for å ivareta sikkerheten til personell ved garnisonen Tanf. Med én gang F-15-piloten identifiserte flyet som et passasjerfly fra Mahan Air, distanserte han seg trygt fra flyet, sier Urban videre.

Nettstedet Flightradar24 la torsdag ut trafikkdata som viser posisjon flyet hadde da hendelsen ble rapportert (se under). Datamaterialet viser hvordan flyet i en periode på 39 sekunder steg fra 34.000 til 34.600 fots høyde, for deretter å falle tilbake til 34.000 fot på et snaut minutt.

Mellom 150 og 200 amerikanske soldater arbeider ved militærbasen al-Tanf sør i Syria, og ifølge New York Times patruljeres luftrommet her av amerikanske jagerfly på daglig basis.

Publisert: 24.07.20 kl. 23:01

