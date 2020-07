STIGENDE SMITTETREND: Nederland opplever økt smitte andre uke på rad. Her fra sentrum i Amsterdam. Foto: Stella Bugge

Smittetallene stiger i Nederland

De siste ukene har Nederland sett en økende trend av smittetilfeller. Onsdag hadde de flest registrerte tilfeller på en enkelt dag siden begynnelsen av juni.

247 personer ble registrert smittet onsdag, ifølge nederlandske myndigheter. Det er det høyeste rapporterte tallet på en enkelt dag siden begynnelsen av juni.

Provinsene Sør-Holland og Nord-Holland har en særlig økning av smittetilfeller. Rotterdam-Rijnmond-regionen i Sør-Holland episenteret, med 68 registrerte smittetilfeller på onsdag.

Nesten 1400 smittetilfeller har blitt rapportert den siste uken, ifølge avisen De Telegraaf.

Antall aktive smitteklynger i landet har gått fra 96 til 133 på en uke, med mellom 3 og 30 personer i hver klynge. Det har oppstått smitteklynger blant familier, vennegjenger, på fester, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter.

Fortsatt innenfor FHIs krav

Tall fra ECDC viser at det er 12.9 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, som er godt under FHIs krav på 20. Samtidig fortsetter smittetallene å øke.

Dersom trenden fortsetter, kan Nederland gå over grensen og bli «rødt».

Belgia har også sett en økning i smittetilfeller, og FHI har varslet at landet Tsjekkia har i noen dager ligget over grensen. Nabolandethar også sett en økning i smittetilfeller, og FHI har varslet at landet kan bli «rødt» i slutten av uken, med 27,5 nye tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Også

Nå har Nederland totalt 53.654 registrerte tilfeller, og 6164 coronarelaterte dødsfall. Ifølge VGs talloversikt er Nederland blant 22 land i Europa med stigende smittetrend.

Her er de gjeldende reiserådene fra Folkehelseinstituttet:

Vil ikke ha påbud om munnbind

Nederlandske myndigheter går ut ifra at 10.437 personer av disse er smittsomme. Reproduksjonstallet er 1.40, som betyr at 100 smittede vil kunne smitte 140 personer videre.

Onsdag ble det klart at det ikke skulle bli påbudt å bruke munnbind på offentlige steder nasjonalt, men at det kan bli prøvd ut noen deler av landet. Hvor, er ennå ikke klart.

– Det er ingen grunn til å gjøre det obligatorisk å bruke munnbind på offentlige steder over hele landet. Bevisene for å gjøre det mangler rett og slett, sa sjef for det nederlandske folkehelseinstituttet Jaap van Dissel under en pressekonferanse onsdag.

