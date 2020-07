INDERLIG HÅP: Phat Khamsai ved MaxiMat i Töcksfors håper at Värmland farges «grønt» når det presenteres nye reiseråd denne uken. Ifølge VGs utregninger ligger länet Värmland godt innenfor FHIs smittekrav. Foto: Jostein Magnussen, VG

VG-kartlegging: Ett nytt svensk län kan oppfylle FHIs smittekrav

TÖCKSFORS/OSLO (VG) På MaxiMat i Töcksfors inndras nå permitteringene i håp om at nordmenn får komme tilbake. Det kan skje til helgen, viser VGs kartlegging.

Når regjeringen denne uken presenterer nye reiseråd for Norden og EØS/Schengen, kan det ligge an til åpning over svenskegrensen. VGs kartlegging viser nemlig at Värmland kan oppfylle FHIs smittekrav og dermed bli farget «grønt».

– Det skal bli «jättebra» å få nordmennene tilbake, sier Phat Khamsai, butikkmedarbeider hos MaxiMat i Töcksfors.

Ved supermarkedet på Töcksfors Shoppingcenter, noen kilometer fra norskegrensen, venter man i spenning på de nye reiserådene, som skal komme senest fredag. I flere måneder har rundt 50 ansatte i butikken vært delvis permittert. Nå er et lite mareritt forhåpentligvis snart over.

– Det er det vi håper på. Det er dét det snakkes om, sier Khamsai.

– Det merkes godt når nordmennene ikke er her. Normalt er det jo flere nordmenn enn svensker som handler her. Det meste av omsetningen er fra norske kunder. De forsvant da det ble innført karantene for dem som tok seg over grensen, sier Phat Khamsai.

Kun tre län oppfyller kravene

VG har kartlagt smitten i de svenske regionene for uke 28 og 29, som også Folkehelseinstituttets (FHI) gjør når de skal anbefale reiseråd. Kun tre av 21 svenske län ser ut til å oppfylle FHIs krav til gjenåpning:

Dette er FHIs krav: Et län skal ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere totalt de to siste ukene. I tillegg må færre en fem prosent av alle tester være positive i snitt de to siste ukene.

Her kan du se at Värmland oppfyller dette kravet, mens to regioner som per nå er «grønne» – Skåne og Kronoberg – ikke gjør det:

Ikke endelig fasit: VGs kartlegging er endelig fasit for hvilke reiseråd som kommer denne uken. FHI gjør, i tillegg til smitte- og testkravet, en helhetsvurdering av länet, der blant annet en økende eller synkende smittetrend påvirker vurderingen.

– Synd at vi har fått lide

På de to kjøpesentrene i Töcksfors har man redusert åpningstidene og mange butikker har holdt stengt én dag i uken. Handelen kollapset da grensen til Sverige ble «stengt» 17. mars:

HELT TOMT: Grå skyer og god plass på parkeringsplassen utenfor Töcksfors Handelspark onsdag ettermiddag. Kjøpesenteret ligger bare noen kilometer fra den norske grensen ved Ørje. Foto: Jostein Magnussen, VG

Men Sverige har de siste ukene rapportert en kraftig nedgang i antall smittede.

Värmland har de siste to ukene hatt en kraftig nedgang i nye smittetilfeller. I uke 28 og 29 totalt har regionen kun 10,27 nye smittede per 100.000 innbyggere og ligger dermed godt under FHIs smittekrav på 20.

– Har norske myndigheter vært for strenge ved å holde grensen stengt så lenge?

– Det er jo synd at vi har fått lide for smittetallene til en så stor region, men jeg skjønner vurderingen til norske myndigheter. Når man har så mange dødsfall i vår region, Värmland, så er det forståelig at man ikke vil sende "ut" nordmenn, sier Khamsai.

POPULÆRT: Nesten 4000 nordmenn har fritidsbolig i Värmland. I tillegg er det mange som har fast plass på campingplasser rundt om i regionen. Foto: Gisle Oddstad, VG

I Värmland har 71 personer dødd etter å ha fått coronaviruset. 997 personer er bekreftet smittet.

– Siden man ser regionen under ett hjelper det lite at man her i Årjäng kommune knapt har hatt noen smitte, sier Khamsai.

Så vidt over kravet

Da regjeringen presenterte nye reiseråd for nær to uker siden, åpnet de for reiser uten karantene til og fra Kronoberg og Skåne.

Kronoberg hadde i uke 26 og 27 18 nye smittede per 100.000 innbyggere. Men for uke 28 og 29 er tallet 22,82 nye smittede per 100.000 innbyggere.

Skåne hadde 437 nye smittede i samme periode, som tilsvarte 32 nye per 100.000 innbyggere. Siden regionen en synkende smittetrend, ble den likevel definert som «grønn». Smitten i Skåne har fortsatt å synke. I uke 28 og 29 har länet 20,20 smittede per 100.000 innbyggere.

Det er usikkert hvordan FHI vil gjøre en helhetsvurdering her. Men regionene Halland, Kronoberg, Jämtland Härjedalen, Uppsala, Örebro og Östergötland har alle like høy eller lavere smitte enn da regjeringen valgte å åpne for Skåne.

Har endret kriteriet: Samtlige av disse regionene oppfyller det som tidligere var FHIs smittekrav: Færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere i snitt de to siste ukene. Nå er det færre enn 20 nye smittede totalt de siste to ukene som gjelder.

De fleste oppfyller testkravet

De fleste svenske län oppfyller FHIs testkrav om færre enn fem prosent positive tester i snitt i uke 28 og 29.

Gävleborg og Västernorrland er de eneste to regionene som ligger over:

Tallet på utførte tester er hentet ut onsdag formiddag og tallet på smittede per region er hentet ut onsdag ettermiddag. Det kan fortsatt forekomme endringer og justeringer i tallene. Alle befolkningstall er fra desember 2019.

