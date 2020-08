FORTVILET: Snorre Hustavnes og kjæresten Christine Aslesen dro på firedagers kjærestetur til Gdansk. Nå får de ikke reist hjem. Foto: Privat

Norsk kjærestepar sitter coronafast i Polen: – Det er ingen hjelp å få

Snorre Hustavnes (21) og Christine Aslesen (19) skulle reise hjem fra ferie i Polen lørdag morgen. Nå må de sitte ti dager i karantene på hotellrommet i Gdansk.

Oppdatert nå nettopp

Snorre Hustavnes (21) og kjæresten Christine Hammervold Aslesen (19) bor til vanlig i henholdsvis Klepp og Sandnes. Tirsdag forrige uke dro de på en kjærestetur til storbyen Gdansk i Polen.

De skulle etter planen reise hjem til Norge lørdag morgen. Noen timer før flyet deres skulle gå, blir de oppringt av Sola kommune.







– Vi ble informert om at to av våre venner som også hadde vært i Gdansk hadde fått påvist coronasmitte og hadde oppgitt oss som nærkontakter, sier Hustavnes over telefonen til VG.

CORONAFAST: Her fra enden av hovedgaten Ulica Dluga i storbyen Gdansk i Polen. Foto: Mona Langset, VG

Kjæresteparet fikk først beskjed om at de kunne reise hjem til Norge, men at de måtte sitte ti dager i karantene. En halvtime senere blir de på nytt oppringt av kommunen.

Denne gangen fikk de beskjed om at de ikke får lov til å reise hjem i det hele tatt.

– Vi måtte bli værende igjen i Polen og sitte i karantene her, sier Hustavnes.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her!

les også John Erik (35) har vært coronafast i Colombia siden mars: – Krevende psykisk

Føler seg friske

Han og kjæresten sitter nå innelåst på hotellrommet i Gdansk for tredje dag på rad.

– Forsikringen dekker ingenting. Vi må betale alt selv, sier Snorre.

De har nå tatt coronatest, og venter på svar på denne.

– Vi har kontaktet både Sola og Klepp kommune men vi har så langt ikke fått noe forklaring på hvorfor vi ikke får reist hjem. Vi blir bare henvist videre. Det er ingen svar eller hjelp å få, sier han.

Hustadnes sier at både han og kjæresten foreløpig ikke har utviklet noen symptomer.

– Vi føler oss begge helt friske. Vi sitter bare her og venter på at vi skal komme oss hjem.

Til vanlig jobber Snorre på bilverksted. Christine ble nettopp ble ferdig med videregående og planlegger å studere til neste høst.

– Jeg skulle egentlig på jobb denne uken, men nå må jeg kontakte NAV og prøve å få ordnet dagpenger. Men det er vanskelig å få ordnet dette når en sitter fast i Polen, sier Hustavnes.

– Hva etterlyser dere konkret fra myndighetene sin side?

– Det hadde vært greit å få litt hjelp og svar på de tingene vi lurer på, sier han.

Kommuneoverlege: – En ny problemstilling

Stedfortredende kommuneoverlege i Klepp kommune, Håvard Ims, bekrefter at paret er rådet til å ta karantene i Polen, frem til de får testet seg for coronaviruset.

– De fikk den beskjeden etter at vi rådførte oss med FHI. Dette er i utgangspunktet en ny problemstilling, sier han.

Ims sier retningslinjene for nærkontakter er at man umiddelbart skal i karantene. Det innebærer at man blant annet ikke skal ta kollektivtransport.

– Det er en utfordring at de befinner seg i Polen når de fikk beskjed om dette. Siden det ikke står noe om slike tilfeller i retningslinjene, rådet vi dem til å ta karantenen der de er nå, sier han.

Torsdag i forrige uke steg Polen så vidt over smittekravene til FHI. FHI har nå anbefalt at landet blir rødt, og at det inntrer karantenekrav for reisende derfra natt til lørdag.

les også Helsedirektoratet med SMS-advarsel til nordmenn i Sverige og Danmark

FHI: – Best å bli der man er

Overlege i FHI, Trude Margrete Arnesen, sier til VG at det aller beste er om folk som blir pålagt karantene kan utføre denne der de er.

– Det nest beste kan også være akseptabelt, men da må man sørge for å ta raskeste vei hjem og man må ha på seg munnbind under hele reisen, helt frem til man er hjemme. Det gjelder kun hvis du ikke har symptomer. Har du symptomer, skal du isolere deg, sier hun.

Arnesen presiserer at det er mindre strengt å være i karantene enn i isolasjon, hvor man skal unngå all kontakt med andre mennesker.

– Vi tilråder ikke folk i karantene å ta offentlig transport, men i noen situasjoner kan det være nødvendig å komme seg hjem. Da må du sørge for å holde avstand til folk, sier Arnesen.

Hun sier også at om man blir pålagt karantene mens man er i utlandet, må man sjekke hvilke lokale restriksjoner som gjelder. Andre land kan ha andre regler for karantene, og vil kanskje ikke tillate at man tar offentlig transport.

Publisert: 12.08.20 kl. 10:21 Oppdatert: 12.08.20 kl. 10:34

Les også

Mer om Polen Coronaviruset Karantene Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser