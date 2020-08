AMPERT: Det meldes om flere sammenstøt mellom politi og demonstranter i Minsk etter dagens presidentvalg. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Demonstrasjoner etter presidentvalget i Hviterussland – flere skadd

Stemningen i den hviterussiske hovedstaden Minsk er spent, og det meldes om sammenstøt mellom politi og demonstranter etter beskjed om at president Lukasjenko vant valget for sjette gang.

AFP melder om flere sammenstøt mellom politi og demonstranter i Minsk etter dagens presidentvalg, og politiet bruker tåregass mot demonstrantene, skriver nyhetsbyrået Sputnik.

Flere er skadd og ambulanser er på stedet, melder Komsomolskaja Pravda.

Demonstrantene har nå begynt å bygge barrikader, ifølge Sputnik Belarus. Også andre medier melder om dette. De bruker søppelkasser og andre improviserte gjenstander til å bygge, og politiet prøver nå å spre demonstrantene.

fullskjerm neste MAKT: En demonstrant blir dratt av gårde av politiet. Protestene skal ha oppstått etter at målingene indikerte seier for Lukasjenko.

President Aleksandr Lukasjenko vant valget med 81 prosent, og sikret med det sin sjette presidentperiode. Presidenten har hatt makten i 26 år.

Protestene skal ha oppstått etter at målingene indikerte seier for Lukasjenko. NTB skriver at valglokalene ble stengt selv med lange køer utenfor, og at også dette skal ha vært grunn til protestene.

Søndag kveld ble det opplyst at åpningstidene skulle utvides ved enkelte valglokaler der køene var lange, men alle fikk likevel ikke gitt sin stemme.

Uavhengige målinger gjort fra utlandet viser stikk motsatt resultat, med 71 prosent for Tikhanovskaja og bare 10 prosent for Lukasjenko.

Ingen av målingene lar seg bekrefte fra uavhengig hold.

– Som forventet

Opposisjonen hadde på forhånd ventet at valget ville være preget av fusk, og utenlandske valgobservatører fra OSSE er fraværende fordi de ikke ble invitert i tide.

Den sittende presidenten har vanligvis hatt en oppslutning på rundt 80 prosent av stemmene under presidentvalgene hvert år, og blitt beskyldt for både valgfusk og undertrykkelse av politisk motstand.

UTFORDRER: Svetlana Tikhanovskaja stemmer i Minsk søndag. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Opposisjonenes fremste kandidat Svetlana Tikhanovskaja fikk 8 prosent av stemmene. Ifølge NTB godtar hun ikke valgnederlaget.

– Jeg tror mine egne øyne, og de forteller meg at flertallet er med oss, sier Tikhanovskaja om målingen.

Tikhanovskaja framsto som den fremste utfordreren til 65-åringen som kalles Europas siste diktator. Hun har trukket titusener til sine valgmøter med et enkelt budskap om frie valg og ærlighet i politikken.

Hennes nære medarbeider og talskvinne, Anna Krasulina, sier det er utelukket å akseptere et slikt resultat.

– Det er langt fra enhver virkelighet, sier Krasulina.

Midt under den anspente valgdagen opplevde befolkningen i Hviterussland å miste tilgang til internett og sosiale medier.

PRESIDENTVALG: Det er lenge siden det har vært såpass mye spenning rundt presidentvalget i Hviterussland. Den sittende presidenten Lukasjenko har hatt makten i 26 år. Foto: Sergei Grits / AP

– Det var ventet at nettet enten skulle bli dårligere, eller rett og slett avslått. Uten tvil gjør de dette for å ødelegge for journalister og uavhengige observatører. Det er en måte å kontrollere valget på, ifølge seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité.

Hun tror det vil bli et enormt prestisjetap for president Alexandr Lukasjenko om det blir rundt de 300.000 demonstrantene som er ventet.

– I sentrum av Minsk er det stilt opp militære kjøretøy, soldater og vannkanoner for å skremme demonstrantene vekk. Om så mange demonstranter kommer tror jeg ikke soldatene vil skyte mot dem, sier hun til VG.

– Den klare meldingen fra opposisjonen og frontkandidaten deres, Svetlana Tikhanovskaja, er at demonstrasjonene ikke skal være voldelige. Det skal ikke forekomme provokasjoner.

Ser en gjentakende valgprosess

Sangadzhieva har fulgt hele valgprosessen i Hviterussland tett og ser at tendenser fra tidligere valg gjentar seg.

– Når president Lukasjenko føler seg presset, arresterer han politiske motstandere. Ved dette valget er han mer presset enn noensinne, derfor tror jeg at det er en reell sannsynlighet for at Svetlana Tikhanovskaja kan bli arrestert, selv etter at han jukset seg til den overveldende oppslutningen i antall stemmer.

Presidenten har allerede arrestert ni av Svetlanas medarbeidere, ifølge Sangadzhieva.

Det var fremdeles lange køer utenfor stemmelokaler mange steder i landet, da myndighetene tok avgjørelsen om å ikke holde valglokalene åpne lengre enn det som var bestemt.

Opposisjonen hadde bedt sine tilhengere om å stemme sent på dagen, for å gjøre det vanskeligere å manipulere valgurnene.

Overfor internasjonale nyhetsbyråer beskrev lederen for den sentrale valgkommisjonen i Hviterussland, Lidia Yermosjnia, de lange køene som sabotasje og organisert provokasjon.

MISNØYE: Protestene skal ha oppstått etter at målingene indikerte seier for Lukasjenko. Foto: SERGEI GAPON / AFP

– Det faktum at myndighetene sørger og å forhindre uavhengige observatører å være tilstede, gjør det selvsagt lettere for myndighetene å manipulere valget. Bare en uavhengig observatør fra organisasjonen «Menneskrettighetsaktivister for frie valg» fikk være tilstede hele dagen, sier Sangadzhieva.

