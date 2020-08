Se dokumentar: Elevene som havner bakpå fra start

Harry er 11 år, men kan ikke skrive og lese, selv om han er ferdig med småskolen, og i engelsk arbeiderklasse er ikke dette et unikt tilfelle. Men i London har en gruppe lærere startet en ny type skole, som de håper kan bedre situasjonen for elever som Harry.

For mindre enn 20 minutter siden

VG har kun rettigheter til å vise «H is for Harry» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.

Fra andre aviser