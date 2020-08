TRAGEDIE: Årsaken til eksplosjonene i Libanons hovedstad Beirut er ikke klarlagt. Hizbollah har store våpenlagre i landet. Foto: AFP

NUPI-forsker: Utenkelig at Hizbollah reduserer våpenlagre i Libanon

I kjølvannet av eksplosjonene i Beirut tirsdag kveld, rettes søkelyset mot de mange våpendepotene den militante bevegelsen Hizbollah rår over i Libanon.

– Folk er rasende etter den ufattelige tragedien som skjedde tirsdag. Vreden går i hovedsak ut over Hizbollah, og i tillegg den gjennomkorrupte regjeringen. Men som i praksis kontrolleres av Hizbollah, sier land-analytiker og Libanon-ekspert, Kai Kverme til VG.

Han sier at det fremdeles pågår leting etter døde som ligger begravd i de sammenraste bygningene. Kverme har i flere år hatt lange opphold i Libanon, og er jevnlig i kontakt med sitt store nettverk i landet.

– Akkurat nå er jeg blitt jeg fortalt at folk døde inne på sykehus som en følge av eksplosjonene. Det mangler sengeplasser og utstyr til å behandle de mange sårede. Det ingen er i tvil om at Hizbollah bærer mye av ansvaret for at tragedien skjedde, uansett om dette var en tragisk ulykke eller om det skyldes andre årsaker. Poenget er at Hizbollah også kontroller havnen i Beirut. Det er her de får inn sine våpen og andre varer som tjener deres interesser. De offisielle myndighetene ser en annen vei, sier Kverme.

KONTROLL: Kai Kverme mener at Hizbollah i praksis har kontroll på alt som skjer i Libanon, og at at organisasjonen bærer et stort ansvar for misæren i landet. Foto: Universitetet i Oslo

HIZBOLLAH En iransk-støttet sjimuslimsk organisasjon. Kontrollerer Libanon, både politisk og langt på vei også militært. En uttalt fiende av Israel. Står på terrorlisten til USA og flere EU-land. Gjennom et utstrakt sosialt arbeid i Beiruts fattigkvarter og andre steder, sikrer Hizbollah seg bred folkelig støtte i Libanon. Har vært i krig med Israel flere ganger, sist i 2006. Har deltatt i borgerkrigen i Syria på president Assads side. Et redskap for Iran i kampen mot Israel. Vis mer

Både USA og flere EU-land anser Hizbollah for å være en terrororganisasjon, men Norge skiller mellom den politiske delen av organisasjonen og den militante.

– I praksis er det ingen forskjell, mener Kai Kverme.

Det har i en årrekke vært kjent at Hizbollah, som både er et politisk parti og en militant bevegelse, har store lagre med raketter, våpen, ammunisjon og eksplosiver plassert ulike steder i landet, hovedsaklig i Beirut, i Sør-Libanon og i Bekaa-dalen mot grensen til Syria

Søkelyset rettes nå mot disse lagrene som hevdes å ligge i tettbefolkede områder.

Delte oppfatninger

– Det er delte oppfatninger i Libanon om disse våpenlagrene. Kritikerne vil mene at denne lyssky aktiviteten Hizbollah bedriver i sin kamp mot Israel, skaper stor usikkerhet i Libanon.

Andre, som støtter Hizbollah, mener man må forberede seg på neste krig mot Israel, og at det er helt unødvendig å gjøre seg til en slagmark i den regionale maktkampen i Midtøsten, sier seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt, NUPI, Kjetil Selvig.

– Det er utenkelig å se for seg at Hizbollah ensidig reduserer sine våpenlagre. Og at Iran ser på Hizbollah som et nødvendig ledd i sin forsvarskrig mot Israel, sier han.

– Noe av bakteppet i dagen situasjon er at Israel gjennom sommeren har trappet opp angrep på Iran, det mest spektakulære av disse var angrepet mot uran-anrikning anlegget i Natanz, noe som satte Irans atomutvikling program kraftig tilbake, sier Selvig.

VÅPENLAGRE: NUPI-forsker Kjetil Selvik mener det er utenkelig at Hizbollah frivillig gir opp våpenlagrene som er bygd opp til kampen mot Israel. Foto: CHRISTOPHER OLSSON

Han mener at Israel ikke ville foretatt disse angrepene uten at den israelske regjeringen hadde fått grønt lys fra USA.

– I en slik sammenheng ser Hizbollah det som viktig å opprettholde den avskrekkende effekten som de antar at våpenlagrene har på Israel, mener NUPI-forskeren.

Skakkjørt økonomi

Ødeleggelsen av havnen i Beirut betyr store inntektstap for den skakkjørte økonomien i landet. Beirut er en viktig transitthavn hvor varer fra Europa fraktes videre i regionen, til Syria, Irak, Jordan og Gulfstatene.

– Libanon produserer lite, og importerer det aller meste. Det viktigste er korn, hvor reservene nå er fullstendig ødelagt. I tillegg blir det store problemer med å få tak i drivstoff som må til for å holde strømaggregater gående, sier Kai Kverme.

Al Jazeera skriver onsdag at høytstående libanesiske myndighetspersoner i seks år visste at at ammonium nitrat var lagret i Hangar 12 inne på Beiruts havneområde.

Publisert: 05.08.20 kl. 16:08

