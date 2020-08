FLYTTER HJEMMEFRA: Kong Juan Carlos I av Spania abdiserte i 2014 etter 39 år på tronen. Nå har han bestemt seg for å forlate hjemlandet for godt. Foto: JAIME REINA / AFP

Spania: Korrupsjonsmistenkt ekskonge forlater landet

Spanias tidligere konge Juan Carlos har fortalt sin sønn, kong Felipe, at han har besluttet å forlate Spania. Kongen er anklaget for korrupsjon etter å ha mottatt 100 millioner dollar fra Saudi-Arabias avdøde konge.

Juan Carlos’ avgjørelse blir bekreftet av det spanske kongehuset i en pressemelding mandag. Den siste tiden har det stormet rundt den tidligere kongen.

Han har de siste ukene blitt anklaget for korrupsjon, og er under etterforskning for å angivelig ha mottatt gaver i forbindelse med en jernbanekontrakt med Saudi-Arabia.

Nå forlater den omdiskuterte ekskongen landet, men det er enda ikke kjent hvor han reiser til.

Utenlandske fond

Den sveitsiske avisen La Tribune de Geneve meldte at Juan Carlos i 2008 hadde mottatt 100 millioner dollar fra Saudi-Arabias avdøde konge.

Ifølge BBC har han hatt to fond i utlandet gjennom sveitsiske bankkontoer. Et fond i Panama mottok pengegaven fra den nå avdøde saudiske kong Abdullah. En stor andel av summen skal ha blitt donert til Juan Carlos’ eks-elskerinne Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Zu Sayn-Wittgenstein nektet ifølge The Times i juli å betale tilbake pengegaven på 65 millioner britiske pund som hun hadde mottatt.

Via sin advokat har den 82 år gamle Juan Carlos hittil nektet å svare på anklagene.

Skandaløs elefantjakt

Kong Juan Carlos abdiserte i 2014, og overlot tronen til sin sønn Felipe. Da hadde hans tid ved tronen allerede vært preget av skandaler og sykdom.

– I dag overlater jeg tronen til en yngre generasjon, sa Juan Carlos da han abdiserte.

Ekskongen har lenge vært beryktet for en noe mer utagerende livsstil. Blant annet har han vært hovedrolleinnehaver i utroskapsskandalen med Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Han fikk dessuten mye kritikk i hjemlandet da han i 2012 ble skadet etter å ha falt under en kostbar jaktreise i Botswana. Den gang, mens landet fremdeles var i økonomisk krise, var kongen ifølge The Guardian på elefantjakt.

Juan Carlos lot seg avbilde foran døde elefanter og bøfler, før han ble fløyet hjem for å operere hoften. I 2008, seks år tidligere, ble kongen dessuten anklaget for å skutt en russisk bjørn som angivelig skal ha blitt tvangsforet honning og vodka, skriver The Guardian.

Publisert: 03.08.20 kl. 19:28

