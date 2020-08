LANSERTE HELSEPLAN: President Donald Trump under en pressekonferanse om corona-situasjonen i USA mandag. Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL / EPA POOL

Donald Trump om corona-uttalelser fra Birx: «Patetisk!»

USAs president Donald Trump kritiserte mandag legen Deborah Birx for første gang – da han i en Twitter-melding kalte hennes beskrivelse av smittesituasjonen i USA for patetisk.

Trumps kritikk kom etter at Birx, som er lege og ansvarlig for å koordinere coronahåndteringen ved Det hvite hus, søndag gikk ut og advarte om at USA er inne i en ny fase av pandemien.

– Dette er annerledes enn det vi så i mars og april – det er en usedvanlig stor utbredelse, i både urbane og landlige strøk, sa hun blant annet på CNNs «State of the union».

Bakgrunn: Deborah Birx svarer Nancy Pelosi – og advarer om ny corna-fase i USA

Samme dag som Birx kom med denne advarselen, gikk demokratenes flertallsleder i kongressen Nancy Pelosi ut og sa at hun ikke hadde tillit til legens corona-håndtering – fordi hun mener hun er presidentens utnevnte og dermed bidrar med å spre det hun kaller «villedende informasjon» om viruset.

Trump skriver på Twitter mandag at han tolker Birx advarsel om coronapandemien i USA som et svar på kritikken fra Nancy Pelosi.

– Nancy Pelosi sa grusomme ting om Dr. Deborah Birx, hun gikk etter henne fordi hun var for positiv om den veldig gode jobben vi gjør med å bekjempe Kina-viruset, inkludert med vaksiner og behandlingsformer. For å svare Nancy, tok Deborah agnet og gikk etter oss. Patetisk!

Dette er første gang Trump kritiserer Birx offentlig, ifølge CNN.

Da Trump under sin pressekonferanse om coronaviruset i USA mandag kveld ble spurt om Twitter-meldingen han skrev om Birx, svarte presidenten at han mener USA gjør det godt i kampen mot viruset. Han benyttet ikke muligheten til å utdype kritikken mot legen.

– Jeg mener vi gjør det godt. Jeg har sagt til Dr. Birx at jeg mener vi gjør det veldig godt. Hun var på kontoret mitt for litt siden, og hun er en person jeg har mye respekt for. Jeg synes Nancy Pelosi har behandlet henne veldig, veldig dårlig, veldig stygt, sa presidenten, og gjentok videre at han mener det bør fokuseres på at jobben USA har gjort er god.

Deborah Birx har stått side om side med president Donald Trump under de fleste av hans pressekonferanser om virus-situasjonen i USA, og har flere ganger fått kritikk for ikke å si i mot presidenten – blant annet da han snakket om lys som en mulig behandling mot coronaviruset, skriver Guardian.

I en artikkel publisert i New York Times 18. juli, ble det beskrevet at hun i april ga de andre i innsatsstyrken ved Det hvite hus et for optimistisk bilde av smittesituasjonen – midt under en periode som var kritisk for å forhindre videre spredning i USA.

les også Trump stakk etter kritisk spørsmål – delte misvisende video

Over 150.000 amerikanere har nå mistet livet med coronaviruset, og smittetallene øker i delstater som Hawaii, Alaska, Montana og Missouri. Trump sier mandag at smitten går ned i hotspots som Texas og Florida – men advarte samtidig om at den kan blusse opp igjen andre steder.

– Selv i de 18 statene med lave smittetall, bør innbyggerne være påpasselige for å forhindre nye smitteutbrudd. Hold avstand, vask hendene og bruk munnbind, sier presidenten.

Slik har smittesituasjonen i USA utviklet seg:

