KRITISK ØDELEGGELSE: Et satellittbilde av atomanlegget Natanz etter eksplosjonen i starten av juli. Anleggets sentrifuger skal ha blitt rammet. Foto: Reuters

Mystiske eksplosjoner og branner rammer Iran

BEIRUT (VG) De siste ukene har det vært flere eksplosjoner og ødeleggelser på atomanlegg og fabrikker i Iran. Analytikere mener at Israel, med USA i ryggen, nå driver sabotasjer dypt inne på erkefiendens territorium.

For mindre enn 10 minutter siden

Det som så langt har vært et ekstraordinært turbulent og vanskelig år for Iran, ble enda mer utfordrende torsdag 2. juli.

Da brøt det ut en voldsom og ødeleggende brann i det kjente og viktige atomanlegget Natanz utenfor hovedstaden Teheran.

Først holdt Iran tilbake informasjon om hva som hadde skjedd, og tonet ned skadene ved å si at en anleggsfeil hadde skadet et uviktig bygg under konstruksjon.

Men raskt viste ferske satellittbilder noe annet. Det var en langt viktigere del av anlegget som var ødelagt:

En bygning der sentrifugene for atomkraftproduksjon holdes. Sentrifugene kan brukes til å anrike uran, som på lavere nivå kan brukes i kjernereaktorer, men som ved et høyere nivå av anriking kan brukes i en atombombe.

Flere utenlandske eksperter mente at ødeleggelsene var så omfattende at de måtte være forårsaket av en kraftig eksplosjon.

Et av bildene iranske myndigheter har publisert av atomanlegget Natanz, som regelmessig inspiseres av internasjonale inspektører. Foto: Atomic Energy Organization of Iran

Tror Israel står bak

Teoriene begynte å spinne:

Avisen The New York Times siterte en anonym etterretningskilde som hevdet at «Israel sto bak eksplosjonen ved bruk av en kraftig bombe».

Iranske myndigheter så seg nødt til å gå ut med mer informasjon, og innrømmet at «en eksplosjonen hadde satt atomprogrammet deres tilbake med flere måneder».

Den anerkjente tyske analytikeren Fabian Hinz, forsker ved James Martin Center for Nonproliferation Studies i California, og ekspert på Irans atomprogram, sier til VG at han føler seg relativt sikker på hvem som utførte eksplosjonen.

– Jeg tror Israel står bak sabotasjen med en eller annen form for hjelp fra USA. Mossad og CIA kan ha samarbeidet, sier han i et telefonintervju.

Et bilde av sentrifugemaskinene i Natanz, der Iran anriker uran, tatt i 2019. Foto: Atomic Energy Organization of Iran

«Handlinger det er bedre å tie om»

Det er nå fem år siden den historiske atomavtalen med Iran ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Avtalen gir internasjonalt innsyn i – og legger sterke begrensninger på – Irans atomprogram. Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen.

Fakta om atomavtalen med Iran * Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016. * Avtalen, som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram. * Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet. * Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen. * Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år. * Samtidig godtok Iran åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter. * president Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran. * Nøyaktig ett år etter kunngjorde Iran at landet trekker seg fra deler av avtalen. * 1. juli 2019 hadde Iran lagret mer anriket uran enn hva avtalen tillater. * 7. juli kom beskjeden om at landet samme dag ville anrike uran slik at den får en anrikingsgrad som er høyere enn hva avtalen tillater. * 4. november opplyste iranske myndigheter at de har tatt i bruk nytt utstyr for anriking av uran. * 5. januar 2020 opplyste myndighetene i Teheran at de ikke vil overholde avtalens grenser for anriking og lagring av uran. De vil også se bort ifra avtalens regelverk for kjernefysisk forskning og utvikling. Det skjedde etter USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i Irak. * Iran sier de imidlertid vil fortsette å la det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) inspektører overvåke og verifisere landets atomaktiviteter. * 14. januar klaget Storbritannia, Frankrike og Tyskland inn Iran for brudd på atomavtalen. Partene må dermed møtes til forhandlinger. I siste konsekvens kan saken havne i FNs sikkerhetsråd. Vis mer

Donald Trump var fra starten av sin presidentperiode svært skeptisk til avtalen, og i 2018 annonserte han at USA trekker seg fra den. Amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Israel, som ser på Iran som sin største trussel og ikke ønsker en sterkere iransk økonomi, ønsker Trumps harde linje hjertelig velkommen.

Offentlig nekter israelske myndigheter for at de står bak angrepet på anlegget i Natanz, men Israels utenriksminister Gabi Ashkenazi sa søndag: «Iran kan ikke tillates å ha muligheten til lage atomvåpen, og vi utfører handlinger det er bedre å tie om».

les også Døden / Frykten / Håpet

Flere hendelser på kort tid

Selv om eksplosjonen i Natanz er den mest sentrale, har en rekke andre uoppklarte hendelser rystet Iran den siste tiden.

Den 26. juni, bare en uke før eksplosjonen i Natanz-anlegget, ble det rapportert om en omfattende eksplosjon i Khojir nær Teheran – stedet der Iran har sitt største anlegg for produksjon av missiler. Iranske myndigheter mener eksplosjonen var forårsaket av et «uhell med en gasstank».

Den samme dagen var det også en brann i et kraftverk i Shiraz, som førte til omfattende strømbrudd.

Den 30. juni var det en eksplosjon på et sykehus i Teheran. 19 mennesker døde.

3. juli: Storbrann i Shiraz.

4. juli: Eksplosjon og brann i et kraftverk i Ahwaz og en kloringasslekkasje i en kjemisk fabrikk i Mahshahr.

Flere amerikanske medier spekulerer nå i om flere av disse hendelsene er del i en hemmelighetsfull og lenge planlagt angrepsstrategi fra USA og Israel – rettet mot Irans atomprogram.

Analytikeren Fabian Hinz sier til VG at ikke alle hendelsene nødvendigvis kan knyttes til angrep fra utlandet.

– Noen av de kan også være tilfeldige, men særlig eksplosjonen mot missilfabrikken i Khojir virker mistenkelig, i tillegg til angrepet på Natanz, sier han.

Tror ikke Iran vil svare

Makram Rabah, historiker og Iran-ekspert ved Det amerikanske universitetet i Beirut, sier til VG at han ikke er i tvil om at flere av hendelsene er sabotasjeaksjoner mot Irans missil- og atomprogram.

– Iranerne blir nå angrepet, og jeg tror de hverken har teknologi, styrke eller vilje til å svare på angrepene på nåværende tidspunkt.

Han peker på at Iran og deres allierte er presset på flere fronter, blant annet på grunn av lammende økonomiske kriser som rammer allierte i Syria og Libanon.

– Tror du USA og Israel står sammen om sabotasjene?

– Hvis ikke amerikanerne er direkte involverte, lukker de i det minste øynene og lar Israel angripe. Israelerne har vært veldig åpne i sin motstand mot Irans våpenprogram, til tross for at Iran foreløpig ikke er i nærheten av bevæpne sine missiler med atomvåpen, sier han.

Fabian Hinz, som daglig følger med utviklingen i Iran nøye, tror sabotasjeaksjonene ikke er over med det første.

– Jeg tror mer vil komme, sier han.

Publisert: 18.07.20 kl. 14:26

Les også

Fra andre aviser