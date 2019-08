OMSIDER I LAND: En migrant vinker fornøyd idet han går av Open Arms på Lampedusa sent tirsdag kveld. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Redningsfartøy fikk legge til kai etter 20 dager

De gjenværende om bord i det spanske redningsfartøyet Open Arms har fått gå i land på den italienske øya Lampedusa. Seks land har tilbudt seg å ta imot dem.

NTB-DPA-AFP

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Open Arms ble ønsket velkommen av aktivister da det ankom havnen på Lampedusa, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. TV-bilder fra lokale medier viser skipet legge til kai sent tirsdag kveld.

De drøyt 80 mennesker om bord ble reddet etter å ha havnet i havsnød utenfor kysten av Libya for 20 dager siden.

Redningsfartøyet ble liggende for anker utenfor Lampedusa fordi italienske myndigheter nektet det å gå til kai.

Kallmyr om migranter som plukkes opp av norskeid skip: – Bør settes i land ved nærmeste havn

Tirsdag overprøvde italiensk påtalemyndighet regjeringens beslutning, etter at Sicilia-kontorets påtaleansvarlig Luigi Patronaggio hadde vært på befaring om bord på Open Arms.

Fikk du med deg? Statsministeren i Italia går av

Seks land vil ta imot

Det er foreløpig usikkert hva som vil skje med menneskene som fikk gå i land på Lampedusa, men seks europeiske land har tilbudt seg å ta imot dem. De seks landene er: Frankrike, Tyskland, Romania, Portugal, Spania og Luxembourg.

Franske myndigheter har også spurt om Norge kan ta imot dem som er reddet om bord i Open Arms og det norske redningsfartøyet Ocean Viking, som nå har over 350 menneske rom bord.

Les også: Kaptein risikerer fengsel – beskyldes for å ha forsøkt å senke politibåt

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt nei og sier at grunnleggende mekanismer ikke er på plass for å forhindre at folk krysser Middelhavet.

HOPPET: Tirsdag hopper flere personer fra Open Arms og i sjøen. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

15 hoppet over bord

Tirsdag hoppet 15 av de gjenværende om bord på Open Arms i sjøen i et forsøk på å svømme til land på Lampedusa.

Les også: Smuglet migranter bak hanskerom

Fartøyet sendte ut en melding om at situasjonen var ute av kontroll og fikk bistand fra kystvakten, som brakte dem i land.

– Etter 19 dager legger vi til kai Lampedusa i dag. Båten blir midlertidig oppbrakt, men det er en kostnad Open Arms tar for å sikre at folk om bord blir tatt vare på, skrev Oscar Camps på Twitter tirsdag kveld.

Camps er grunnleggeren av Proactiva Open Arms, som eier fartøyet.

Publisert: 21.08.19 kl. 11:09