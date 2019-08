IS tar skylden for bryllupsbombe som drepte 63 personer

63 personer ble drept og over 182 ble skadet da en selvmordsbombe ble utløst i en bryllupshall i Kabul lørdag kveld.

Nyhetsbyrået AP melder nå at terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for bombeangrepet.

– Blant de skadde er det kvinner og barn, sier talsmann Nasrat Rahimi for innenriksdepartementet i Afghanistan, melder nyhetsbyrået AFP søndag morgen.

Flere hundre mennesker antas å ha vært til stede i bryllupshallen da selvmordsbomben gikk av.

– Omtrent 1200 mennesker var invitert til bryllupet, sier Ahmad Omid, som overlevde eksplosjonen, til nyhetsbyrået AP.

Alle de drepte og skadde er sivile, opplyser regjeringstalsmann Feroz Bashar.











FLERE DREPTE: Over 60 personer mistet livet i angrepet.

Angrepet er det 17. i rekken av angrep som har rammet Kabul i år, og det er så langt det aller blodigste.

Vitne: – Ble utløst nær en scene

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skjedde eksplosjonen i herreavdelingen i Dubai City-hallen, som ligger vest i Kabul.

Et vitner sier til AP at bomben ble utløst nær en scene hvor musikere og mange av de yngre som deltok på festen, oppholdt seg.

– Jeg var sammen med brudgommen i et annet rom da vi hørte eksplosjonen. Jeg kunne ikke finne noen, alle lå rundt i hallen. Det er så mange døde og sårede her, sier Omid.

BLE UTLØST HER: Dubai City-hallen ligger vest i Kabul. Foto: Rafiq Maqbool / AP

Taliban avviser

Bryllupshallen ligger i en del av hovedstaden der det bor mange afghanere fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet.

Talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, avviser at Taliban har noe med angrepet å gjøre og fordømmer handlingen.

Fredag ble broren til Talibans leder Haibatullah Akhundzada drept i et bombeangrep mot en moské i Quetta i Pakistan. Fire personer ble drept, men det er uvisst hvem som står bak.

Angrepet lørdag, skjer ti dager etter at en bilbombe eksploderte i samme gate som bryllupshallen. Da ble minst 14 mennesker ble drept i et angrep fra Taliban, som var rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker. 145 mennesker ble skadet, og de fleste ofrene var sivile.

