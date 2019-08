VIDEO-BLØFF: Delta-flyet fra Aspen til Salt Lake City hadde én passasjer, men den faktiske flyreisen fant aldri sted. Foto: MATT CAMPBELL / EPA / NTB scanpix

Skrøt av at han fikk flyet for seg selv – men flyet tok aldri av

Da Vincent Peone skulle ta morgenflyet fra Aspen til Salt Lake City forrige uke, la han ut en video om at han fikk flyet for seg selv. Men i videoen, som har over 3,3 millioner visninger, utelot han å nevne at flyet aldri tok av.

Nå nettopp

I den 71 sekunder lange videoen som Vincent Peone la ut på sin Twitter-konto mandag, får man som seer inntrykk av at den «private» flyturen med Delta Air Lines faktisk fant sted.

Også i et intervju med The Post samme dag som han la ut videoen, gjentok Peone flere ganger at han var eneste passasjer om bord i flyet.

– Det var veldig positivt og flybesetningen syntes det var morsomt. Men jeg tenkte: Hvorfor gjør de dette? Hvorfor i det hele tatt fly? Utsett, kanseller eller noe!

Bakgrunn: Video går viralt etter tur med «privatfly»

Hadde vedlikeholdsproblemer

I videoen ser man blant annet at Peone blir ropt opp i skranken, hilser på kapteinen og sitter i et tomt fly. Man ser også at det blir lagt på ekstra vekt i flyet for å kompensere for de manglende passasjerene.

Under videoen som Peone la ut, som har over 3,3 millioner visninger, kommenterte også Delta Air Lines:

– Hei Vincent. Det ser ut som du hadde en fantastisk opplevelse.

Men nå opplyser altså flyselskapet at det aktuelle flyet fløy med Peone som eneste passasjer om bord.

Flyet hadde vedlikeholdsproblemer, og da det først tok av fra Aspen var det uten passasjerer, forklarer talsmann Anthony Black til Washington Post.

– Jeg lager komedie

I en Twitter-melding fredag takker Peone likevel flyselskapet for opplevelsen.

– Videoen er 100 prosent sann.. Og så stoppet jeg å filme, skriver Peone, som endte med å ta et annet fly morgenen etter.

Han skriver videre at videoopptakene forteller en kort, morsom og positiv historie.

– Fordi det er den slags historier jeg liker å fortelle. Jeg lager komedie!

– Historien tok av fort, men flyet gjorde ikke det, skriver Peone avslutningsvis.

Publisert: 17.08.19 kl. 02:30

