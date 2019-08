Amazonas-brannene: – Nå må regjeringen våkne

– Regjeringen er så opptatt av sin egen bompengekrise, at de ikke får med seg at vi står midt oppe i en global krise, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Det regjeringen burde ha gjort er å sørge for at utenriksministeren og klimaministeren la alt annet til side, og tok initiativ til et internasjonalt samarbeid for å slukke brannene, mener han.

Satellittbilder viser at det brenner 84 prosent mer i Amazonas nå enn på samme tid i fjor. Den siste uken er det registrert over 9000 branner i regnskogen – aldri før har det vært så mange. SV-lederen mener Norge må være på tilbudssiden.

– Klimaministeren og utenriksministeren må hive seg på telefonen til andre land for å få Amazonas-brannene opp i FN, og få de erklært som en global krise. Deretter bør FN og rike land tilby Brasil ressurser og hjelp til å slukke brannene, sier Lysbakken.

Brasils president Jair Bolsonaro på sin side mener Amazonas-brannene er en intern sak for Brasil.

Frankrikes president Emmanuel Macron tvitret torsdag kveld at han ønsket å ta opp skogbrannene på helgens G7-toppmøte i Frankrike. Bolsonaro svarte på Twitter at Macron har mentalitet som en kolonialist.

REAGERER: Audun Lysbakken (SV) mener at næringsministeren må våkne, og at regjeringen bør bruke handelsavtale som politisk virkemiddel. Foto: Hallgeir Vågenes

Økonomisk press

Lysbakken mener Brasil har en president som ønsker å hugge regnskog, og at det derfor må legges press på ham. SV-lederen har også en klar tale til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H):

– Nå må han våkne. Norge deltar i forhandlinger om en frihandelsavtale med Brasil. Der bør regjeringens holdning være klinkende klar på at her skal det ikke lages noen avtale uten at regnskogen er et tema, sier Lysbakken og legger til:

– Regjeringen er så opptatt av sin egen bompengekrise, at de ikke får med seg at vi står midt oppe i en global krise.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer følgende på Lysbakkens kritikk:

– Regjeringen ser alvorlig på utviklingen med regnskogen i Amazonas. Handel og bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema under forhandlingene om frihandelsavtale. Dette prioriteres høyt av Norge i alle forhandlinger, og spesielt med Mercosur, sier Røe Isaksen til VG.

Han påpeker at forhandlingene med Mercosur-landene fremdeles pågår.

– Jeg kan derfor ikke gå inn i detaljer, sier Røe Isaksen.

Mercosur-avtalen Siden juni 2017 har Det europeiske frihandelsforbund (Efta), parallelt med EU, diskutert en frihandelsavtale med den søramerikanske handelsblokken Mercosur.

Etter at EU i slutten av juni ble enig med de søramerikanske Mercosur-landene om en frihandelsavtale, håper den norske regjeringen at Eftas Mercosur-avtale kan landes i løpet av august, skriver Nationen

Det Søramerikanske fellesmarkedet, Mercosur, består av Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela. Kilder: Regjeringen, NTB, Nationen og Store Norske Leksikon (SNL). Vis mer

I FORHANDLINGER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen understreker at regjeringen ser alvorlig på utviklingen med regnskogen i Amazonas. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kaller Amazonas-brannene for en forferdelig situasjon. Han sier at Brasil har brutt avtalen med Norge som skal finansiere tiltak mot avskoging. Som følge av dette holder Norge tilbake 300 millioner kroner.

– Dette betyr at vi ikke kan utbetale nye midler til Amazonas-fondet. Dette er en prosess og en dialog som har pågått i lang tid. Norge har sagt at vi står ved våre forpliktelser, men det er altså Brasil som har brutt avtalen, sier Elvestuen og legger til:

– Brasil har store ressurser og har vist at de klarer å ivareta regnskogen, både når det gjelder branner og avskoging de siste ti til 15 årene. De har i ført en politikk hvor de har håndtert utfordringene. Det vi ser nå, er konsekvensen av at politikken har endret seg dramatisk, sier Elvestuen.

MDG: – Pinlig å være norsk

Talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet de grønne (MDG) mener at Norge «svikter totalt».

– Samtidig som Macron tar krisen opp på G7-møtet nekter Norge å ta saken opp i de pågående frihandelsforhandlingene med Brasil. Vi har en unik mulighet til å påvirke, men regjeringen nekter å gripe den. Det er pinlig å være norsk akkurat nå.

PINLIG: Arild Hermstad i MDG mener at Norge svikter i Amazonas-saken. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

I likhet med Lysbakken mener Hermstad at handelsavtalen er et viktig politisk virkemiddel som Norge kan bruke i Amazonas-saken.

– Brasils regjering har avvist samarbeidslinjen med Norge. Penger er det eneste språket Bolsonaro forstår. Da må vi ta i bruk handelspolitiske og økonomiske virkemidler for å påvirke politikken, sier han.

Publisert: 23.08.19 kl. 18:22