Den foreløpige rapporten etter flystyrten i Etiopia 10. mars viser ifølge Wall Street Journal at det var anti-steile-systemet som var årsaken. Foto: AP / NTB scanpix

Nytt programvareproblem oppdaget på Boeings Max-fly

Boeing kaller problemet «relativt lite», men kilder tett på granskingen mener det kan være kritisk for flysikkerheten.

Enda et problem er oppdaget på 737-Max-flyenes programvare under Boeings undersøkelser. Det skriver Washington Post.

Boeing kaller problemet «relativt lite». Samtidig sier to kilder som jobber med granskningen at problemet kan anses for å være kritisk for flysikkerheten.

Boeing sier at de kommer til å ha en løsning på problemet om noen få uker.

Styrtet i Etiopia

157 mennesker mistet livet, deriblant norske Karoline Aadland (28), da Boeing 737 MAX 8-flyet til Ethiopian Airlines styrtet rett etter avgang fra Addis Abeba 10. mars.

Den foreløpige rapporten etter flyulykken i Etiopia har konkludert med at flyets anti-steile-system ble aktivert kort tid før styrten.

Mistanken ble raskt rettet mot flyets programvare som skal hindre at flyet steiler, og flyets ferdskriver og taleregistrator er sendt til Frankrike der den franske flyhavarikommisjonen analyserer innholdet.

Programvarefeilen som nå er oppdaget, skal ifølge Washington Post ikke være relatert til anti-steile-systemet.

I oktober i fjor mistet 189 mennesker livet da et fly av samme modell tilhørende selskapet Lion Air styrtet i Indonesia på grunn av feil med anti-steile-systemet.

Alle Boeing 737 MAX 8-fly er satt på bakken verden over inntil videre.

Publisert: 04.04.19 kl. 23:46