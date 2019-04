REISER: Shamima Begum ble sist sett på Gatwick-flyplassen i London i 2015. Nylig ble hun sporet opp i Syria. Foto: LAURA LEAN / AFP

400 IS-krigere er tilbake i Storbritannia. For Shamima (19) er døren stengt

BETHNAL GREEN/LONDON (VG) Mens 19 år gamle Shamima Begum fra London er fratatt statsborgerskapet har 400 britiske IS-krigere returnert. – Det er ingen tvil om at hun blir behandlet annerledes, sier advokaten til VG.

Mindre enn 10 minutter siden







– Beslutningen er feil. Hun er statsløs, livet hennes er i fare og hun er fratatt retten til å ha en familie, sier advokaten til Shamima Begum, Tasnime Akunjee, til VG.

Han leverte klagen til Special Immigration Appeals Commission for noen dager siden. Spesialdomstolen behandler ankesaker der briter er fratatt statsborgerskapet på grunn av rikets sikkerhet.

Akunjee antyder flere ganger at han har en god sak. Han mener at hun kommer tilbake til London, men han kan ikke si når.

400 IS-krigere er tilbake i Storbritannia, viser tall fra innenriksdepartementet. 50 av dem er straffeforfulgt.

– Hvorfor blir en husmor forskjellsbehandlet når IS-krigere er tilbake på britisk grunn? spør han.

ADVOKATEN: Tasnime Akunjee kjemper for at Shamima Begum skal få tilbake statsborgerskapet. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Sluttet seg til IS

Shamima Begum er jenta fra Øst-London som for fire år siden reiste til Syria for å slutte seg til IS. I februar i år ble hun sporet opp av The Times-journalisten Anthony Loyd i en flyktningleir i Nord-Syria. Hun er høygravid og sier hun vil hjem til London på grunn av barnet, men britiske myndigheter har stengt døren.

Selv om familien trygler innenriksminister Sajid Javid om å benåde henne, blir hun fratatt statsborgerskapet.

Så dør den nyfødte sønnen av lungebetennelse. De to andre barna døde i månedene før.

Barnas far er den nederlandske konvertitten Yago Riedijk. De hadde en muslimsk niqah, ekteskapsseremoni, noen uker etter at hun kom til Syria. Han var 23 og hun 15.

Denne uken ga Shamima Begum et nytt intervju til The Times. Den tre uker gamle sønnen er gravlagt utenfor gjerdet til leiren. Hver torsdag lar vaktene henne besøke den umerkede graven.

Det er fortsatt mange hull i historien hennes, men i intervjuet åpner hun opp om hvorfor hun dro.

– Som tenåring er du sårbar. Du leter etter et formål med livet, noe jeg ikke hadde. Jeg begynte å praktisere islam og hadde kontakt med en jente på internett som dro til Syria før meg. Hun og flere hjernevasket meg. Jeg leste i vestlige medier at kalifatet vokste og holdt på å bli en fungerende stat og styre. Da jeg så det tenkte jeg, jeg kan gi opp livet mitt i London og levere stabilt der.

Hun sier også at hun savner Bethnal Green.

BETHNAL GREEN: Shoreditchs hipster-kafeer, barer og klesbutikker glir sømløst over i Bethnal Greens halal-slakterier, kebabsjapper og gullsmeder. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

– Hun gjorde feil

Bethnal Green ligger to holdeplasser øst for Liverpool street. Shoreditchs hipster-kafeer, barer og klesbutikker glir sømløst over i halal-slaktere, kebabsjapper og gullsmeder med sarier på display.

Her har over tredve prosent bangladeshisk opphav. Shamima Begum er barn av førstegenerasjons innvandrere fra Bangladesh, et land hun aldri har vært i.

I en klesbutikk står 21 år gamle Bela Begum bak disken. Rad på rad med klær er pent brettet og sortert i hyller fra gulv til tak.

– Hun gjorde feil ved å dra, og det må hun straffes for, men det jeg ikke skjønner er hvorfor andre får komme tilbake og ikke hun.

Ingen i saken som heter Begum er i slekt med Shamima Begum. Begum betyr frøken eller frue og er vanlig å legge til etter fornavnet på jenter og kvinner, særlig i Bangladesh.

Bela forteller at hun er betenkt rundt én ting når VG spør om Shamima bør få komme tilbake.

– Det som gjør meg usikker er, tenk om noen står bak henne og har en plan med å få henne tilbake til London. Hun kan være en fare for samfunnet, sier hun.

DELT: Søstrene Shefa og Ripa Begum er usikre på om Shamima bør få komme tilbake til London. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

les også Dette er de norske IS-kvinnene

– Vil ikke unnskylde henne

Også søstrene Ripa og Shefa Begum, som rusler rundt i nabolaget og blar gjennom klær, har blandede følelser.

– Jeg vil ikke unnskylde henne, sier Shefa. De var unge, men ikke unge nok til ikke å forstå, sier Ripa.

Shefa peker mot skolen Shamima Begum gikk på. Den har byttet navn til Mulberry Academy Shoreditch. Hennes tenåringsdatter går der i dag. Søsteren til Shamima Begum går på samme trinn.

– Hun vil gjerne komme tilbake hit. Hva mener du?

– Jeg føler litt med henne, men jeg vil ikke ha noen rundt meg som kan ha dårlig innflytelse på datteren min.

Hun vet at familien til Shamima Begum har det tøft. Skammen. De har fått høre det i nabolaget helt siden nyheten om at Shamima var savnet sprakk 22. februar 2015.

BYTTET NAVN: Skolen Shamima Begum gikk på fikk mye dårlig omtale. Nå har den byttet navn til Mulberry Academy Shoreditcg. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Gikk verden rundt

«Dette er BBC Radio 4. Tre skolejenter fra London i alderen 15 til 16, som blir beskrevet som elever med toppkarakterer, er muligens på vei til Syria for å slutte seg til den islamske stat».

Nyheten går ut grytidlig på morgenen. Først i Storbritannia , så verden rundt. Da har terrorgruppen IS dominert nyhetene siden sommeren 2014. Historiene er avskyelige. Videoer av at IS halshugger journalister og hjelpearbeidere ligger på YouTube.

Alle som ikke er som dem, eller kommer i veien, kan vente seg en nådeløs død.

les også Janina var gravid da hun ble tatt som gissel av jihadister i Syria

På samme tid blir Syrias president Bashar Al Assad anklaget for massedrap på sin befolkning. Syriske aktivister laster opp videoer på internett. De viser barn og voksne med kraftige rykninger og pusteproblemer.

Det siste synlige sporet av skolejentene er politiets kornete overvåkningsbilder fra flyplassen. De har på seg jeans, hvite sneakers og vinterjakker.

Klærne blir snart byttet ut med heldekkende, svarte abayaer.

Selv om muslimske ungdommer fra mange land forlater trygge liv og går i krigen for IS er det noe annerledes med disse tre. Alderen. IS sin evne til å radikalisere jenter. At Shamima på en skoletur åtte måneder tidligere ikke engang gikk med hijab.

I jakten på svar havner skolen i Øst-London i søkelyset: Bethnal Green Academy. En jente fra samme skole dro til Syria noen måneder før. Når hennes vennekrets blir kartlagt havner Shamima og syv andre jente på en liste. Politiet snakker med dem uten at foreldrene blir informert. Jentene får med seg et brev hjem.

Brevet gjemmer de. Antagelig trigger det tre av dem til å fremskynde reisen, sier Shamima Begums advokat.

Jentene reiser fra London til Istanbul. Shamima har knabbet storesøsterens pass og bruker det som ID. Første stopp i Syria er Raqqa .

SKOLEN: Dagen på Mulberry Academy Shoreditch er over og elevene går hjemover. Jentene i bildet er elever på skolen og har ingen tilknytning til Shamima Begum. Foto: Ahmed Fawad Ashraf

Fire år senere

Nesten nøyaktig fire år senere, i februar 2019, har journalisten Anthony Loyd sporet opp Shamima Begum.

Den ene venninnen døde i et angrep i 2016. Den andre vet hun ikke hvor er. Hun angrer ikke på at hun sluttet seg til IS, sier hun.

De neste dagene kommer hun med flere uttalelser som vekker raseri i Storbritannia.

I stedet for å beklage terrorangrepet på Ariana Grande-konserten i Manchester i 2017 går hun i gang med en forklaring om at saken har to sider, og at slike IS-angrep ble rettferdiggjort som hevnangrep. Det tenkte hun var rimelig.

19-åringens kroppsspråk blir debattert i alle flater, fra frokost-TV til Underhuset.

Det bidrar til at hun blir fratatt statsborgerskapet. Innenriksminister Sajid Javid, som har ambisjoner om å bli statsminister, sender et brev til familien og begrunner det med sikkerhet. Han skriver at hun gjennom moren har krav på statsborgerskap i Bangladesh – men derfra er svaret blankt nei.

Hevder hun var hjernevasket

I dag sier Shamima at hun angrer på at hun snakket med journalister, og at hun i desperasjon etter å få sønnen til London snakket uten å tenke seg om.

– Jeg var fortsatt hjernevasket og ga intervjuer rett etter fødselen, sier hun til The Times denne uken.

– Det er ingen tvil om at hun blir behandlet annerledes enn andre som ble med i IS, sier advokaten.

– Hun valgte å dra og snudde ryggen til dette landet. Hvorfor skal hun komme tilbake?

– Statsborgerskap er ikke en spøk. Vi har noen rettigheter i dette landet, og en av dem er rettsstaten, sier han, og legger til at hun må straffes i britisk rett om det finnes bevis for forbrytelser.

– Britiske myndigheter bruker penger og politi på å hente tilbake britiske seksualforbrytere eller drapsmenn som er på rømmen i utlandet uten at deres statsborgerskap blir diskutert, sier han.

Innenriksdepartementet har avslått VGs forespørsel om intervju. Departementet vil ikke svare på hvor mange IS-krigere som har mistet statsborgerskapet og hvordan de vurderer hvem som får eller ikke får returnere til Storbritannia.

Publisert: 05.04.19 kl. 18:40