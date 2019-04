Norske jenter på verdens tak – slik erobret de Mount Everest

Siv Harstad mistet synet oppe på toppen av Mount Everest og måtte geleides ned i blinde. Une Prestholt-Johnsen bar med seg brudebildet av sine døde foreldre. Ekteparet Tone Gravir og Leif Harald Bergseth sto hånd i hånd på verdens høyeste fjell.

Opplevelsene er forskjellige, motivene for å slite seg opp er ulike, men prestasjonen er like stor for alle som makter å ta seg opp til det lille platået – 8848 meter over havet.