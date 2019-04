VIKTIG TALE: Steny H. Hoyer (til høyre) var svært fornøyd med Stoltenbergs tale i Kongressen. Her møtes de i Kongressen etter at Stoltenberg talte. Foto: Zach Gibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Stoltenberg hylles etter historisk opptreden: – Spektakulær tale

WASHINGTON D.C. (VG) Flertallsleder i Representantenes hus, Steny H. Hoyer (D), mener det var svært viktig å invitere Jens Stoltenberg til Kongressen for å sende en klar beskjed til president Donald Trump.

– Det var en veldig bra tale. Han var innom de viktigste tingene på en diplomatisk måte, sier Hoyer, som representerer Maryland i Kongressen, utenfor kongressalen etter Stoltenbergs opptreden.

Stoltenberg talte for en samlet kongress i vel 40 minutter torsdag ettermiddag. Han var innom blant annet terror, Russland , det historiske forholdet mellom Europa og USA og at medlemslandene må bruke mer penger på forsvar.

Mener Russland-kritikk var vel fortjent

Det demokratiske kongressmedlemmet David Cicilline fra Rhode Island har markert seg som en sterk kritiker av USAs president.

Han var svært imponert over Stoltenberg.

– Det var en spektakulær tale. Det var en bekreftelse på hvor viktig NATO er for USA. Det var viktig å understreke hvordan denne alliansen har bidratt til fred og muligheter i hele verden, sier Cicilline til VG.

– Hva med det han sa om Russland?

– Det er vel fortjent. Den kritikken er på sin plass.

Synes Stoltenberg var samlende

Steny H. Hoyer la merke til at Stoltenberg flere ganger under talen snakket om betydningen av å ha venner.

– Det har åpenbart blitt satt på prøve de siste årene, sier Hoyer med referanse til Trump.

Samtidig understreker Hoyer at han synes Stoltenbergs ord var «samlende», spesielt når han snakket om hvordan presset fra Trump har bidratt til at flere medlemsland betaler inn mer penger til NATO.

– Presidenten har rett i det. Men han tok det opp på en måte som gjorde at det ble stilt spørsmål både i Europa og her. Som dere vet har Kongressen vedtatt mange resolusjoner som beskriver vår sterke støtte til NATO-alliansen, sier Hoyer.

Det er demokrat David Cicilline enig i.

– Både president Trump og president Obama har argumentert for at landene må betale mer. Det er standard, sier Cicilline.

Han er bekymret over språkbruken til egen president om NATO:

TRUMP-KRITIKER: Demokrat David Cicilline var imponert over Trump og mente Russland-kritikken var på sin plass. Foto: Soe Zeya Tun (Arkivfoto)

– Jeg synes også vi må innrømme at presidentens språkbruk om NATO ikke akkurat har vært hjelpsomt. Generalsekretæren var veldig høflig som ikke nevnte noe om det, sier han, og viser til Stoltenberg som ikke nevnte dette, sier Cicilline.

Steny H. Hoyer legger heller ikke skjul på at Trumps ordbruk har bekymret ham det siste halvannet året. Trump har blant annet truet med å trekke USA ut av NATO tidligere.

MØTTES: NATO-sjef Jens Stoltenberg og president Donald Trump møttes onsdag, dagen før Stoltenberg skulle tale for kongressen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mens Hoyer snakker, kommer tidligere kongressmedlem Dick Gephardt forbi, og Hoyer sier at «han der burde vært president i USA».

– Jeg stilte meg bak ham begge ganger han forsøkte å bli president. Han ville vært fantastisk, sier Hoyer om Gephardt.

Eks-kongressmedlem Gephardt var fornøyd med Stoltenbergs tale og understreket at han mener at «NATO er grunnstammen i amerikansk utenrikspolitikk, og at flertallet av amerikanske borgere synes det samme».

GOD STEMNING: Stoltenberg fikk senatorer og representanter til å le. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fikk vist at USA er på lag med NATO uansett

– Årsaken til at vi inviterte ham, var at vi ville vise verden at USA virkelig er på lag med NATO. Vi vil hedre vår forpliktelse til NATO, uavhengig av hva Donald Trump sier eller ikke sier, sier kongressmedlem Ted Lieu (D) til VG.

Han legger vekt på at det var nettopp derfor Stoltenberg ble invitert til Kongressen av både Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

– Vi ville virkelig gi ham en rungende applaus, mange, mange ganger, for å vise at vi virkelig står ved hans side, sier Lieu, som representerer California.

Publisert: 03.04.19 kl. 21:22