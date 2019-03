VALGKAMP: I Ukraina pågår valgkampen for fullt. Her fra et valgmøte for tidligere statsminister Julia Timosjenko, som forsøker seg på et comeback. Første valgrunde er på søndag. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Ukraina: – Slik bruker Russland Facebook for å manipulere valget

Ved å kjøpe opp ekte brukere og få tilgang til deres profiler på Facebook, forsøker Russland å manipulere valget i Ukraina.

Det hevder SBU, Ukrainas interne etterretningstjeneste. Taktikken skal ifølge flere rapporter være en ny metode, som russisk etterretning beskyldes for å stå bak, i forkant av søndagens presidentvalg i Ukraina.

Under presidentvalget i USA i 2016 ble russiske nettroll, plassert tusenvis av kilometer unna i St. Petersburg, beskyldt for å forsøke å påvirke utfallet gjennom falske profiler. Denne gangen skal det være snakk om ekte profiler, men der brukerne lar seg kjøpe av russiske agenter.

MENER PUTIN STÅR BAK: Pappfigurer av presidentkandidater i Ukraina. I forgrunn den ledende kandidaten, Volodymyr Zelenskij, til venstre tidligere statsminister Julia Timosjenko. I bakgrunn «lurer» Russlands president Vladimir Putin. Foto: Efrem Lukatsky / TT NYHETSBYRÅN

Omfanget av den påståtte manipuleringen er ukjent. Men ifølge en tilståelse på video, så har en russisk agent i den ukrainske hovedstaden Kiev innrømmet forsøket.

Oppdraget til agenten skal ha vært å «finne mennesker i Ukraina som ville selge sine profiler eller leie dem ut på midlertidig basis». Mannen skulle så gi kontoene videre til sine sjefer i Russland, som «hadde som mål å bruke kontoene til å publisere politisk reklame eller plante falske artikler.»

Det er ikke bekreftet hvordan SBU skal ha avslørt dette. Saken er gjengitt i storavisen The New York Times, men her kommer det ikke frem noen håndfaste beviser for at manipuleringen faktisk pågår.

Ikke første gang

Men det er i hvert fall ikke første gang Ukraina har klaget til Facebook over hvordan det sosiale nettverket kan bli brukt til å manipulere politikken i landet. Aviser som Washington Post og Financial Times har hatt lange reportasjer om hvordan valget i 2015 angivelig ble forsøkt påvirket.

Facebook gikk i januar hardt ut for å fjerne 150 falske kontoer, angivelig brukt til desinformasjon fra Russland. Tirsdag i forrige uke ble nær 2.000 sider knyttet til russiske kontoer fjernet, flere av dem grunnet anklager om å ha lagt ut falsk informasjon om Ukraina.

Alle de tre partiene som leder an i valgkampen i Ukraina mener likevel at Facebook har vært for avventende og passive. Blant annet klages det på at det tar for lang tid for partiene å få sine kontoer på Facebook verifisert, slik at det kan være vanskelig å skille ekte og falske profiler.

Den sittende presidenten Petro Porosjenko, kjent som sterkt anti-russisk, har gått ut og beskyldt Russland for å prøve å påvirke den politiske utviklingen i Ukraina.

– Jeg er fullstendig overbevist om at Russland, tross sine forsøk, ikke vil hindre mitt lands europeiske og euroatlantiske integrasjon, sa presidenten i et møte med vestlige journalister denne uken.

ANKLAGER RUSSLAND: President Petro Porosjenko mener Russland forsøker å påvirke politikken i Ukraina. Foto: YURI DYACHYSHYN / AFP

Påstander om kjøp av stemmer

Forholdet mellom Russland og Ukraina har vært mildt sagt dårlig siden 2014, da den ukrainske prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj ble styrtet og Russland annekterte Krim-halvøya.

Siden da har det pågått en krigslignende konflikt mellom ukrainske styrker og russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina. Konflikten anslås å ha kostet 13.000 mennesker livet.

Innspurten i valgkampen i Ukraina preges også av beskyldninger om kjøp av stemmer, melder NTB.

Landets innenriksminister Arsen Avakov opplyste torsdag kveld at hans departement undersøker hundrevis av anklager mot valgkampene til Porosjenko og tidligere statsminister Julia Timosjenko. Begge kandidatene beskyldes for å tilby penger til velgere som stemmer på dem.

Publisert: 30.03.19 kl. 01:01