Theresa May gir ikke opp håpet om å få sitt brexit-forslag vedtatt

To knockout nederlag til tross, Storbritannias statsminister jobber til det siste for å igjennom sitt brexit-forslag. Om det kommer til en tredje avstemning i parlamentet fredag 28. mars, trenger Theresa May det mange mener er et mirakel for å lykkes.

GIR ALT: Storbritannias statsminister Theresa May legger hele sjelen sin, sitt engasjement og sine talegaver i et siste desperat forsøk på å få igjennom en brexitavtale i parlamentet. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Ifølge BBC trenger statsminister May å få 75 av dem som tidligere har stemt mot hennes forslag, til å snu. Onsdag lovet hun sine partifeller at hun skal gå av som statsminister om hun får et flertall for brexitavtalen. Det løftet slo åpenbart an hos flere av dem.

Mange av de konservative parlamentsmedlemmene er likevel skeptiske. Blant dem en av de mest prominente brexit-tilhengere og lederen for Europeisk Forsknings Gruppe, Jacob Rees-Mogg. Han sier til BBC at han ikke vil stemme for statsministerens forslag med mindre hun får det nordirske partiet DUP til å støtte Mays brexit-forslag.

Alternativet er verre

– Det er ikke slik at avtalen plutselig er blitt så mye bedre, men alternativet er blitt verre. Jeg vil stemme for (statsministerens) avtale og jeg håper at DUP vil gjøre det samme. Men vi må bare å vente og se hva de gjør, sier Rees-Mogg.

Det er stor enighet om at statsminister Theresa May er helt avhengig av nordirene omsider å kunne få igjennom avtalen hun har arbeidet fram sammen med EU-kommisjonen, men som har blitt nedstemt i det britiske parlamentet ved to anledninger.

Democratic Unionist Parti, ble i 1971 tid grunnlagt av protestantlederen og politikeren Ian Paisley. DUP har opptrådt som støtteparti for den konservative regjeringen i det britiske parlamentet.

Så langt har DUP stått hardnakket på at partiet ikke kan tillate at grensen mellom EU-landet Irland og Nord-Irland forblir en åpen grense, og som det sies «gjør Nord-Irland i praksis til en del av EU», men resten av Storbritannia vil forlate den Europeisk Unionen.

Kaos og uklarhet er en forsiktig karakteristikk av det som nå skjer i og rundt det britiske parlamentet. Rykter og spekulasjoner som alltid preger britisk politikk har nådd et høydepunkt i disse dager.

Politisk storm

Og i sentrum av denne politiske stormen står statsminister Theresa May forbausende støtt. Selv hennes argeste politiske motstandere har uttrykt respekt for hennes mot, vilje og mange forsøk på få sin politikk igjennom. Til tross for nederlag av ydmykelser.

Konsekvensene av dette politiske sirkuset som utspiller seg i London, det faktum at britene kan komme i en situasjon hvor Storbritannia står alene, uten en avtale med EU, begynner å gå opp for mange.

Flere analytikere mener at Labour-politikere kan komme til å stemme for Theresa Mays forhandlingsløsning, nettopp som en følge av «no-deal»-konsekvensene.

Statsministerens lovnad om å gå av og flytte ut av Downing Street nr. 10, dersom hun får et flertall for sitt brexit-forslag, kan bli «redningen» for Storbritannia.

BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg, sier at kontroversene rundt statsministeren brexit-forslag har vært konsentrert om veien ut av EU, første fase av brexit.

– Så for mange Tory-parlamentarikere er en forsikring om at det ikke blir Theresa May som leder neste fase, veldig viktig, sier Kuenssberg.

STEILE FRONTER: Det er like mye liv og røre utenfor det britiske parlamentet i Westminster som det er innenfor veggene i Parlamentet. På britisk vis er meningsutvekslingene i folket mer underholdende, men kanskje ikke like høylytte. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Publisert: 28.03.19 kl. 18:27