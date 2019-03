OMSTRIDT: Sultan Hassanal Bolkiah II (til venstre) har sittet på tronen i Brunei siden 1967. Her sammen med Abdullah II, kongen av Jordan. Foto: KHALIL MAZRAAWI / AFP

Amnesty ber Brunei droppe «ondskapsfull» straff for homofile

Amnesty og andre rettighetsgrupper ber Brunei droppe nye lover som åpner for steining og pisking av homofile og amputasjon for ran.

NTB

Nå nettopp







De nye lovene skal etter planen tre i kraft neste uke, men ble vedtatt allerede i desember av landets minister for religiøse anliggender. Lovendringene, som innfører pisking og henrettelse ved steining som straffemetoder for voldtekt og sodomi, men også for frivillig sex mellom to av samme kjønn, er godkjent av sultanen.

– Brunei må umiddelbart stanse planene om å iverksette disse ondskapsfulle straffene og må endre loven slik at den er i tråd landets menneskerettighetsforpliktelser, sier talsperson Rachel Chhoa-Howard i Amnesty International.

Ty Cobb, som leder Human Rights Campaign, en amerikansk gruppe for homofiles rettigheter, omtaler den nye loven som «statlig støttet tortur og drap på lhbtq-personer». Han sier det er avgjørende at verdenssamfunnet «stanser disse barbariske endringene som truer livet til borgere i Brunei».

Sharia

Frivillig sex mellom to av samme kjønn er allerede ulovlig i det oljerike sultanatet i Sørøst-Asia og kan gi opptil ti år i fengsel. De aller fleste av Bruneis 500.000 innbyggere er muslimer, og landet har de siste årene beveget seg tydelig i en mer konservativ retning.

Lovendringene som trer i kraft til uken, er den andre av tre planlagt runder med endringer etter at landet i 2014 innførte det som tolkes som sharia-støttede straffer for forbrytelser. I den første runden ble det innført bøter og fengselsstraff for graviditet utenfor ekteskapet og for ikke å møte til fredagsbønn.

Styrtrik sultan

Konservative religiøse og sosiale normer legger store begrensninger på livsutfoldelsen til lhbt-personer i Brunei.

Sultan Hassanal Bolkiah II har sittet på tronen siden 1967. Han har også vært statsminister siden landet fikk sin fullstendige uavhengighet fra britene så sent som i 1984. Han innehar også en rekke andre ministerposter og regnes som en av verdens rikeste personer.

Publisert: 29.03.19 kl. 02:07