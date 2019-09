OLJEBRANN: Bildet viser brann i Aramco-fabrikken i Abqaiq. Det antas at dronene kunne bære 18 kilo sprengstoff hver, og grunnet den brennbare oljen ble skadene svært omfattende. Foto: VIDEOS OBTAINED BY REUTERS / X04130

Slik endrer Saudi-Arabia-angrepet maktbalansen i Midtøsten

Angrepet mot oljeinstallasjonene i Saudi-Arabia øker faren for storkrig i Midtøsten. Ubemannede droner, som fungerer som flygende bomber, betyr at de regionale stormaktene må tenke nytt.

Militæreksperter verden over holder pusten. USA-president Donald Trump fyrer løs med advarsler i retning Iran, som avviser alle anklager i like harde ordelag. Og oljeprisen fyker til værs.

Natt til lørdag ble det statseide oljeselskapets anlegg i Buqyaq i Saudi-Arabia rammet av det som trolig var et droneangrep. Også oljefeltet Khurais, som er eid av samme selskap, ble rammet. Det førte til stans i produksjonen ved begge oljefeltene.

NEDSLAGSFELTET: Satellittbilder den amerikanske regjeringen har gitt ut, viser området som ble truffet med det som trolig var droner.

Droner eller raketter?

Amerikanske militæreksperter har analysert satellittbilder som viser området som er blitt angrepet. Bildene viser til sammen 19 ulike nedslagsfelt. Foreløpig kan ikke bildene si sikkert hva slags våpen som er blitt brukt, men én ting er klar: Presisjonen tyder på et godt planlagt angrep.

Orlogskaptein Thomas Slensvik, hovedlærer i strategi og doktrine ved Forsvarets høgskole har sett på bildene og gir VG sin analyse:

– Bildene viser er at alle angrepene har kommet fra samme retning, og at treffsikkerheten er meget høy. Skadene kan ha blitt forårsaket av droner. Men da må man ha hatt koordinatene på målet og avanserte søkere. Alt tyder derfor på en sofistikert aktør, sier Slensvik til VG.

En gjennomsøkning av nedslagsfeltet vil kunne si mer, dersom man finner våpenrester. Men gitt skadene vil det ta tid, forklarer han. USA har lagt frem en teori om at droner er blitt brukt i kombinasjon med kryssermissiler.

Iran eller Houthi-militsen?

Den sjiamuslimske Houthi-militsen, som Saudi-Arabia kriger mot i nabolandet Jemen, har påtatt seg ansvaret for angrepet.

– Vi advarer selskaper og utlendinger som er til stede på anlegg som ble truffet av våre angrep om at de fortsatt er et mål for oss, og at de kan bli truffet igjen når som helst, sier gruppens talsmann Yahia Sarie.

USAs utenriksminister Mike Pompeo peker i stedet mot Iran, og sier at angrepet ikke kan knyttes til Jemen. Iran mener i tur at den amerikanske anklagen er «uforståelig og meningsløs». Foreløpige funn fra Saudi-Arabia tyder på at våpnene i hvert fall stammer fra Iran.

Houthi-militsen har hevdet at den fikk hjelp fra agenter inne i Saudi-Arabia for å styre dronene, noe som tolkes som en henvisning til den sjiamuslimske minoriteten i landet. Men det er uansett ikke en forklaring på hvordan de anskaffet dronene.

– Man antar at Houthi-militsen støttes av Iran. Og det er i hvert fall sikkert at kunnskapen om hvordan å sette sammen slike droner, og å finne og treffe mål, er kunnskap som er blitt tilført dem utenfra, kommenterer orlogskaptein Slensvik.







DRONER PÅ UTVISNING: Dette bildet, sendt ut av Houthi-militsen selv, viser en utstilling av dronevåpen på et ukjent sted i Jemen.

Hvor kraftige er dronene?

Militsens talsmann har uttalt at helgens angrep ble gjennomført med droner som ble drevet fram av både ordinære motorer og jetmotorer. Han sier også at «våre hender kan nå ethvert sted som vi til enhver tid bestemmer».

Igjen mener USA at påstandene er overdrevne: Houthi-militsen sier de brukte ti droner under angrepet, men da kunne ikke så mange som 19 mål blitt truffet simultant, har amerikanske eksperter påpekt.

Rekkevidde er et annet aspekt: Tidligere har Houthi-militsen hatt droner av iransk opprinnelse som kan nå 300 kilometer, mens det er 1.300 kilometer mellom nedslagsfeltet og nærmeste område som militsen kontrollerer i Jemen.

Det betyr i så fall at angrepet er første gang militsen tar i bruk droner av typen UAV-X. Disse har maksimal rekkevidde på mellom 1.200 og 1.500 kilometer, og kan i teorien nå frem.

– Det er rapporter på at disse er brukt tidligere, men ikke med tilsvarende suksess, sier Slensvik.

SKUTT NED: Denne dronen fra Houthi-militsen ble skutt ned av Saudi-Arabias luftvåpen, og vist frem den 5. september. Foto: Tu Yifan / Xinhua via ZUMA Wire

Hva skjer nå?

Angrepet har to klare implikasjoner: For det første er den svært spente situasjonen mellom Saudi-Arabia og USA på den ene siden, og Iran på den andre, ytterligere forverret.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier organisasjonen er «ekstremt bekymret» for at situasjonen vil eskalere etter angrepene. Det skriver AFP.

For det andre betyr den nye dronekapasiteten at alle de mektigste regionale aktørene – Saudi-Arabia, Israel, Tyrkia og Iran – må tenke nytt. Droneangrep er mye vanskeligere å beskytte seg mot enn rakettangrep.

– Disse dronene er i praksis flygende, fjernstyrte bomber. Motorene man har funnet i disse betyr at de kan nå frem til flere steder enn tidligere. Saudi-Arabia har et godt luftvern, som har skutt ned flere droner. Men utfordringen er når man får så mange steder man må beskytte samtidig, sier orlogskaptein Slensvik.

